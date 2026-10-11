Presupuesto 2027: comienza el debate en Diputados con tensiones por discapacidad y las PASO

El Presupuesto 2027 comenzará a discutirse este martes en Diputados, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El Gobierno buscará acuerdos con los gobernadores mientras enfrenta diferencias por los fondos destinados a discapacidad y universidades.
El debate por el Presupuesto 2027 comenzará este martes 13 de octubre en la Cámara de Diputados, con una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para las 12.
El encuentro contará con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expondrá los principales lineamientos del proyecto presentado por el Gobierno de Javier Milei, en medio de negociaciones con los gobernadores y tensiones por las partidas destinadas a discapacidad.
La discusión parlamentaria se iniciará sin la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios para aprobar la iniciativa antes de que finalice el período ordinario de sesiones, el próximo 30 de noviembre.
El tratamiento estará atravesado por dos cuestiones centrales: los cambios que La Libertad Avanza aceptaría introducir en materia de discapacidad y las conversaciones con los mandatarios provinciales para avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027.
Discapacidad, uno de los principales conflictos
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto fue el capítulo referido a discapacidad. La propuesta original contempló modificaciones en las pensiones no contributivas por invalidez, además de cambios en el arancel unificado y el nomenclador universal de prestaciones.
Estas disposiciones generaron objeciones de bloques opositores y diferencias dentro del propio oficialismo. Frente a ese escenario, la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza acordó impulsar un proyecto paralelo para prorrogar la emergencia en discapacidad y evitar que las modificaciones presupuestarias afecten el esquema vigente.
La iniciativa obtuvo un dictamen de mayoría en las comisiones correspondientes y quedó incluida en el temario de una sesión solicitada por el bloque oficialista, presidido por Gabriel Bornoroni, para el miércoles 21 de octubre a las 12.
La visita del Papa y los tiempos legislativos
Otro elemento que aparece en la estrategia parlamentaria es la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, según la agenda mencionada en las negociaciones políticas.
Entre las actividades previstas figura una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. En ese contexto, sectores del oficialismo buscarían resolver previamente las controversias relacionadas con el financiamiento de las prestaciones.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, tendrá un papel central en las negociaciones. La intención del oficialismo es introducir modificaciones antes del dictamen definitivo, previsto para el 28 de octubre, y llevar el proyecto al recinto durante noviembre.
La oposición buscará sesionar el jueves
Mientras avanza el tratamiento presupuestario, distintos bloques opositores solicitaron una sesión especial para el jueves 15 de octubre, a las 14, con el objetivo de debatir el endeudamiento familiar, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y el rechazo al DNU 70/2023.
La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Sin embargo, el quórum todavía no está garantizado.
Los espacios opositores reunirían alrededor de 111 diputados, por lo que necesitarían sumar legisladores para alcanzar los 129 presentes requeridos para iniciar la sesión. En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con su propia agenda legislativa durante la semana siguiente.
Reclamos universitarios frente al Congreso
El jueves también está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada por organizaciones gremiales, representantes estudiantiles y autoridades académicas.
La movilización comenzará a las 13.30 frente al Congreso y tendrá como principal reclamo el financiamiento de las universidades públicas, otro de los puntos que generó cuestionamientos al proyecto presupuestario.
La coincidencia entre la protesta y la sesión solicitada por la oposición sumará presión política al tratamiento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
Las negociaciones con los gobernadores y las PASO
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó las conversaciones con gobernadores para conseguir respaldo al Presupuesto 2027 y explorar acuerdos que permitan suspender las PASO del próximo año.
El Gobierno considera que una suspensión temporal podría reunir mayores consensos que la eliminación definitiva del sistema de primarias. Para avanzar, necesitará acompañamiento parlamentario, especialmente en el Senado.
Los mandatarios provinciales buscan precisiones sobre transferencias, obras públicas y distribución de recursos. Las conversaciones incluyen a gobernadores radicales y representantes de distintos espacios políticos, cuyos legisladores podrían resultar determinantes para aprobar las iniciativas.
Inflación, dólar y crecimiento: las proyecciones para 2027
El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso el 15 de septiembre, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4% durante el próximo año. En materia de precios, el Gobierno proyecta una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, con un promedio anual del 21,1%. Las estimaciones se presentan en un contexto en el que la inflación acumulada de 2026 ya supera las previsiones iniciales.
Respecto del dólar, el Ejecutivo calcula que el tipo de cambio mayorista finalizará 2027 en $1.847,60, mientras que el promedio anual rondaría los $1.728, publicó Ámbito. En el plano fiscal, el proyecto prevé un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, estimado en $18,4 billones, y un resultado financiero positivo del 0,2%, equivalente a $3,3 billones.
También proyecta exportaciones por 134.000 millones de dólares, importaciones por 118.400 millones y un superávit comercial cercano a los 15.500 millones.
El debate que comenzará este martes será determinante para establecer qué modificaciones aceptará el Gobierno y cuáles serán las partidas finalmente aprobadas. El oficialismo buscará obtener dictamen hacia fines de octubre y avanzar con la votación durante noviembre.