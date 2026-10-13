El Gobierno designó a un nuevo secretario nacional de Discapacidad: quién es y qué funciones tendrá

El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien debió apartarse de sus funciones tras sufrir un accidente. La decisión fue comunicada este martes por el Ministerio de Salud de la Nación, que expresó sus deseos de una pronta recuperación para el funcionario saliente.

A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria confirmó el nombramiento y explicó los motivos de la modificación. "La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación", indicó.

La designación tuvo como objetivo garantizar la continuidad de las políticas públicas vinculadas con la discapacidad y profundizar los cambios administrativos que se venían implementando en el organismo.

Las prioridades de la nueva gestión

Según informó el Ministerio de Salud, la nueva conducción buscará fortalecer los mecanismos de control y continuar con las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos destinados a las personas con discapacidad.

"La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad", señaló el comunicado oficial.

Antes de confirmarse el nombramiento de Masaragian, Rodrigo Sbarra había quedado al frente de la Secretaría de Discapacidad de manera interina. La medida se había formalizado mediante la disposición 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones.

Sbarra, quien se desempeñaba como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, había sido designado temporalmente para garantizar el funcionamiento del área ante la ausencia de Di Liscia.

Quién es Diego Masaragian, el nuevo secretario de Discapacidad

Hasta su designación, Diego Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, responsabilidad que había asumido en julio de 2025.

Desde ese cargo estuvo a cargo de la gestión integral de distintos establecimientos hospitalarios nacionales, entre ellos los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

Anteriormente, había ocupado el puesto de director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud.

En su presentación, la cartera sanitaria destacó su experiencia en administración hospitalaria y organización de servicios asistenciales como antecedentes relevantes para asumir la nueva responsabilidad.

Finalmente, el Ministerio agradeció a Masaragian por su desempeño al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le expresó sus buenos deseos para esta nueva etapa.