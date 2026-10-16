Organizan un bingo por el Día de la Madre en Paraná: habrá premios y una entrada de $2.000

Bingo por el Día de la Madre en Paraná

El Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Paraná organizará un bingo por el Día de la Madre este sábado 17 de octubre, a partir de las 15, en su sede de calle Belgrano 138. La actividad estará abierta a quienes deseen compartir una tarde de juegos, premios y encuentro.

Al respecto, el presidente de la institución, Sebastián Mangalavite, explicó a Elonce que la propuesta busca homenajear a las madres y abuelas, además de reunir fondos para sostener el funcionamiento del centro. “Es un agasajo a las madres, a las abuelas, que les gusta el bingo, que les gusta divertirse”, expresó.

Cuánto cuesta la entrada al bingo

Mangalavite confirmó que la entrada tendrá un valor de $2.000 e incluirá tres cartones para participar de un sorteo especial que se realizará al finalizar la jornada.

El dirigente destacó que estos encuentros permiten que más personas conozcan la institución y participen de sus propuestas. “Este es su lugar, vengan a divertirse, a jugar, a ganar”, invitó.

Bingo por el Día de la Madre en Paraná

Preparan un taller para cuidadores de adultos mayores

Además del bingo, el Centro de Jubilados anunció una actividad de capacitación para el próximo 5 de noviembre, destinada a cuidadores de adultos mayores. Según adelantó Mangalavite, participarán seis profesionales especializados en distintas áreas de la gerontología.

El encuentro abordará tanto las necesidades de las personas mayores como las de quienes están a cargo de su cuidado. “No se trata solamente de la salud del abuelo al que cuidan, sino también las necesidades que tienen los cuidadores”, explicó.

Las personas interesadas deberán inscribirse mediante un registro específico que estará disponible en la institución.

Un centro con más de cuatro décadas de trayectoria

El Centro de Jubilados funciona desde 1983 y ofrece talleres, servicios, propuestas turísticas y actividades recreativas para sus asociados y la comunidad.

Mangalavite recordó que también se organizan bailes y encuentros sociales. Entre las próximas actividades mencionó una reunión con jubilados bancarios prevista para el 31 de octubre, con folclore, truco y asado.

“Nos dicen el centro fiestero, pero bueno, el jubilado que viene acá, se divierte y la pasa muy bien”, comentó.

Finalmente, reiteró la invitación al bingo del sábado y destacó la importancia de estas iniciativas para mantener las instalaciones y promover espacios de encuentro para los adultos mayores.