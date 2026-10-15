La vecinal Güiraldes prepara una feria por el Día de la Madre

La actividad se realizará este viernes de 11 a 18:30 en la Plaza de los Trabajadores de Paraná. Mónica Martínez, presidenta de la vecinal, detalló a Elonce que habrá artesanías, gastronomía, música y danzas.
La vecinal Güiraldes de Paraná organizó una feria especial por el Día de la Madre para este viernes 16, de 11 a 18:30, en la Plaza de los Trabajadores, ubicada en inmediaciones del polideportivo Dejando Huella. La propuesta reunirá a emprendedores, espectáculos artísticos y actividades comunitarias, con el objetivo de ofrecer alternativas de regalos y generar un espacio de encuentro entre vecinos.
En diálogo con Elonce, la presidenta de la comisión vecinal, Mónica Martínez, brindó detalles de la iniciativa y destacó la participación de personas que desarrollaron sus emprendimientos a partir de las actividades realizadas en los salones comunitarios del barrio.
“Vamos a tener una feria de emprendedores con las chicas que salen de nuestros salones, que hacen emprendimientos, tejido, marroquinería, panadería, moda circular, de todo va a haber para que vengan y puedan comprar un regalito para el Día de la Madre”, expresó Martínez.
Además, la organización preparó una programación artística con distintas expresiones de danza y actividades recreativas.
“Invitamos a todo el que quiera venir a participar de 11 a 18:30 horas, vamos a estar toda la tarde y va a haber tortas fritas, de todo para las mamás”, señaló la presidenta vecinal.
Martínez remarcó que la feria no estará destinada únicamente a los habitantes del barrio Güiraldes, sino que podrán participar vecinos de otros sectores de Paraná.
La actividad se desarrollará en la Plaza de los Trabajadores, en la zona de las calles Ricardo Güiraldes, Batalla de Cepeda y Junín. La realización al aire libre dependerá de las condiciones meteorológicas.