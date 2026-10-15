Festival Arte Joven en el Parque Urquiza: música, danza y feria con entrada gratuita

El evento será este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Habrá artistas locales, patio gastronómico y emprendedores. La actividad había sido suspendida por mal tiempo.
El Festival Arte Joven se realizará este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza, en Paraná. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá espectáculos musicales, danza, patio gastronómico y feria de emprendedores.
La actividad, organizada por la Municipalidad de Paraná, había sido suspendida por las condiciones climáticas durante los festejos por el Día de la Primavera y fue reprogramada para este fin de semana.
El encuentro busca ofrecer un espacio para que jóvenes artistas de la ciudad puedan presentar sus producciones y compartirlas con el público.
Qué artistas participarán del Festival Arte Joven
La programación contará con las presentaciones de DJ Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit.
La conducción estará a cargo de Male Abero y Luchi Zalazar, quienes acompañarán las distintas actividades de la jornada.
Además de los espectáculos, habrá un patio gastronómico y una feria de emprendedores.
Dónde y cuándo será el festival
El Festival Arte Joven tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a partir de las 18:30, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicado en el Parque Urquiza de Paraná.
La entrada será libre y gratuita.
La iniciativa municipal busca promover las expresiones artísticas juveniles y generar un espacio de encuentro cultural abierto a toda la comunidad.