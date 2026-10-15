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Festival Arte Joven en el Parque Urquiza: música, danza y feria con entrada gratuita

El evento será este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Habrá artistas locales, patio gastronómico y emprendedores. La actividad había sido suspendida por mal tiempo.

15 de Octubre de 2026
Festival Arte Joven
Festival Arte Joven Foto: Municipalidad de Paraná

El evento será este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, en el Anfiteatro Héctor Santángelo. Habrá artistas locales, patio gastronómico y emprendedores. La actividad había sido suspendida por mal tiempo.

El Festival Arte Joven se realizará este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo del Parque Urquiza, en Paraná. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá espectáculos musicales, danza, patio gastronómico y feria de emprendedores.

 

La actividad, organizada por la Municipalidad de Paraná, había sido suspendida por las condiciones climáticas durante los festejos por el Día de la Primavera y fue reprogramada para este fin de semana.

 

El encuentro busca ofrecer un espacio para que jóvenes artistas de la ciudad puedan presentar sus producciones y compartirlas con el público.

Qué artistas participarán del Festival Arte Joven

 

La programación contará con las presentaciones de DJ Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit.

 

La conducción estará a cargo de Male Abero y Luchi Zalazar, quienes acompañarán las distintas actividades de la jornada.

 

Además de los espectáculos, habrá un patio gastronómico y una feria de emprendedores.

Dónde y cuándo será el festival

 

El Festival Arte Joven tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a partir de las 18:30, en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, ubicado en el Parque Urquiza de Paraná.

 

La entrada será libre y gratuita.

 

La iniciativa municipal busca promover las expresiones artísticas juveniles y generar un espacio de encuentro cultural abierto a toda la comunidad.

Temas:

Festival Arte Joven Paraná Parque Urquiza Anfiteatro Héctor Santángelo música en vivo
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