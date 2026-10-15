Convocan a estudiantes para la segunda edición del "Ideatón Paraná 360"

La iniciativa es para alumnos universitarios y terciarios que generen propuestas innovadoras para el futuro de la ciudad.
La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para la segunda edición del Ideatón Paraná 360, una propuesta impulsada junto a la Mesa Interuniversitaria y Marca Paraná que busca promover la innovación y el trabajo conjunto para transformar la realidad local.
El encuentro se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en la Sala Mayo, ubicada en Puerto Nuevo. Las acreditaciones comenzarán a las 9:30, mientras que el taller de ideación se desarrollará de 10 a 13. Posteriormente, de 13:30 a 16, habrá conferencias, charlas inspiracionales y espacios de networking.
La actividad está destinada a estudiantes de diversas carreras e instituciones, quienes podrán conformar equipos interdisciplinarios de entre tres y cinco integrantes para abordar desafíos concretos de la capital entrerriana.
Cuatro ejes para pensar la ciudad
Las iniciativas deberán enmarcarse en alguno de los siguientes ejes temáticos:
- Paraná Ciudad Universitaria: Propuestas para mejorar la experiencia de estudiar y vivir en la capital provincial, vinculadas a la movilidad, espacios de encuentro y servicios.
- Paraná Ciudad Sostenible: Proyectos enfocados en la preservación ambiental, espacios verdes, economía circular y consumo responsable.
- Paraná Ciudad Inteligente: Soluciones tecnológicas, herramientas digitales y alternativas orientadas a optimizar la vida cotidiana.
- Paraná Ciudad Productiva y Turística: Ideas destinadas a fomentar el empleo joven, el emprendedurismo, las industrias creativas y el turismo.
De las ideas a las políticas públicas
Durante la jornada, los equipos contarán con la mentoría de especialistas y aplicarán herramientas de creatividad y diseño de proyectos para estructurar sus planteos.
Al finalizar, cada grupo presentará su propuesta mediante una exposición breve (pitch) ante un jurado interdisciplinario que evaluará los trabajos y seleccionará los más destacados.
Además, la totalidad de las iniciativas elaboradas ingresará al Banco Municipal de Ideas, con el fin de aportar insumos clave para el diseño e implementación de futuras políticas públicas.
Esta convocatoria apunta a consolidar la participación estudiantil y estrechar el lazo entre el ámbito académico y la gestión local, transformando la creatividad y el conocimiento universitario en soluciones concretas para Paraná.
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