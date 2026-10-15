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Convocan a estudiantes para la segunda edición del "Ideatón Paraná 360"

La iniciativa es para alumnos universitarios y terciarios que generen propuestas innovadoras para el futuro de la ciudad.

15 de Octubre de 2026
El evento se realizará en la Sala Mayo
El evento se realizará en la Sala Mayo

La iniciativa es para alumnos universitarios y terciarios que generen propuestas innovadoras para el futuro de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para la segunda edición del Ideatón Paraná 360, una propuesta impulsada junto a la Mesa Interuniversitaria y Marca Paraná que busca promover la innovación y el trabajo conjunto para transformar la realidad local.

 

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre en la Sala Mayo, ubicada en Puerto Nuevo. Las acreditaciones comenzarán a las 9:30, mientras que el taller de ideación se desarrollará de 10 a 13. Posteriormente, de 13:30 a 16, habrá conferencias, charlas inspiracionales y espacios de networking.

 

La actividad está destinada a estudiantes de diversas carreras e instituciones, quienes podrán conformar equipos interdisciplinarios de entre tres y cinco integrantes para abordar desafíos concretos de la capital entrerriana.

Cuatro ejes para pensar la ciudad

Las iniciativas deberán enmarcarse en alguno de los siguientes ejes temáticos:

- Paraná Ciudad Universitaria: Propuestas para mejorar la experiencia de estudiar y vivir en la capital provincial, vinculadas a la movilidad, espacios de encuentro y servicios.

- Paraná Ciudad Sostenible: Proyectos enfocados en la preservación ambiental, espacios verdes, economía circular y consumo responsable.

- Paraná Ciudad Inteligente: Soluciones tecnológicas, herramientas digitales y alternativas orientadas a optimizar la vida cotidiana.

- Paraná Ciudad Productiva y Turística: Ideas destinadas a fomentar el empleo joven, el emprendedurismo, las industrias creativas y el turismo.

 

De las ideas a las políticas públicas

Durante la jornada, los equipos contarán con la mentoría de especialistas y aplicarán herramientas de creatividad y diseño de proyectos para estructurar sus planteos.

Al finalizar, cada grupo presentará su propuesta mediante una exposición breve (pitch) ante un jurado interdisciplinario que evaluará los trabajos y seleccionará los más destacados.

 

Además, la totalidad de las iniciativas elaboradas ingresará al Banco Municipal de Ideas, con el fin de aportar insumos clave para el diseño e implementación de futuras políticas públicas.

 

Esta convocatoria apunta a consolidar la participación estudiantil y estrechar el lazo entre el ámbito académico y la gestión local, transformando la creatividad y el conocimiento universitario en soluciones concretas para Paraná.

 

Para inscribirse, click en este link

Temas:

Ideatón Paraná 360 Sala Mayo
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