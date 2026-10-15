Día de la Madre: habrá una feria de regalos artesanales en Plaza Mansilla este viernes

La Plaza Mansilla de Paraná será escenario este viernes 16 de octubre de una feria especial por el Día de la Madre. De 17 a 23, emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos ofrecerán productos artesanales frente a la Casa de Gobierno.

La jornada combinará la venta de regalos con un patio gastronómico, espectáculos en vivo y actividades abiertas al público. También habrá puestos de información sobre prevención del cáncer de mama y orientación ante situaciones de violencia de género.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Humano, la propuesta corresponde a una nueva edición de la Feria de Manos Entrerrianas, la marca colectiva provincial que reúne producciones de emprendedores entrerrianos.

Artesanías, música y una actividad de yoga

Los puestos permitirán recorrer distintas opciones de regalos para el Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre. Los participantes ofrecerán sus propias elaboraciones durante las seis horas previstas para la feria.

La programación en Plaza Mansilla incluirá una presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos. Además, se realizará una actividad de yoga coordinada junto al área de Cultura, destinada tanto a mujeres como a varones.

Plaza Mansilla.

“La propuesta es convocar a emprendedores que forman parte de la marca para que puedan ofrecer sus trabajos para los regalos a las madres”, explicó Nancy Ballejos, secretaria de Integración Económica y Desarrollo Comunitario.

Información sobre salud y prevención

En el marco del Mes Rosa, Lalcec Concordia y el Instituto Provincial del Cáncer brindarán información sobre cáncer de mama. También ofrecerán orientación para acceder a estudios y promover los controles de salud.

El Punto Móvil de la Dirección de Mujeres estará presente para orientar ante situaciones de violencia por motivos de género. A su vez, el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación brindará asesoramiento sobre derechos y prevención de las violencias.

La edición por el Día de la Madre se desarrollará con recursos del Fondo Especial de Economía Social, financiado a través del Iafas. La convocatoria en Plaza Mansilla permitirá acceder a esos espacios de consulta durante el recorrido por la feria.