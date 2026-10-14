Feria de descuentos y promociones en la Peatonal San Martín por el Día de la Madre

REDACCIÓN ELONCE
La feria de descuentos y promociones en la Peatonal San Martín reunió a comerciantes y vecinos con ofertas, gastronomía y actividades solidarias. La propuesta se extendió hasta las 21 y buscó incentivar las compras por el Día de la Madre.
La feria de descuentos y promociones en la Peatonal San Martín celebró este miércoles su quinta edición en Paraná, con una importante participación de comerciantes y vecinos. La iniciativa, organizada por el Paseo del Centro, ofreció descuentos especiales, stands comerciales, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas, en la previa del Día de la Madre. Las actividades se extendieron hasta las 21 horas.
En diálogo con Elonce, Nadia y Antonela, representantes de la organización, destacaron la convocatoria y el crecimiento de la propuesta, que se realiza cada segundo miércoles del mes con el objetivo de fortalecer la actividad comercial del microcentro.
"Es la quinta edición de nuestra feria a cielo abierto, que está convocando cada vez más comercios y más gente, en esta oportunidad en la previa de una fecha muy importante a nivel comercial como es el Día de la Madre", expresaron.
Descuentos, gastronomía y actividades solidarias
Durante la jornada, los comercios ofrecieron promociones bancarias, descuentos por pagos en efectivo y ofertas de dos por uno. Además, se instalaron stands y espacios gastronómicos que permitieron a los visitantes recorrer el centro y disfrutar de diferentes propuestas.
"Todos los negocios tienen sus promociones, que pueden ser bancarias, descuentos en efectivo o dos por uno. La idea es que ese día encuentren ofertas en casi todos los comercios", explicaron las organizadoras.
La quinta edición también incorporó actividades solidarias, entre ellas alcancías para colaborar con organizaciones dedicadas a la castración de animales y una jornada de donación de sangre. Asimismo, se desarrollaron acciones de prevención y concientización en el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama.
Una propuesta para recuperar el paseo por el centro
Las organizadoras explicaron que la feria surgió por iniciativa de la comisión directiva del Paseo del Centro, con la intención de incentivar el consumo y promover que los vecinos volvieran a recorrer los comercios de la Peatonal San Martín y las calles aledañas.
La actividad también contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, mediante intervenciones artísticas y decoración de los espacios comerciales. Además, se sumaron establecimientos gastronómicos de las inmediaciones.
"Se suman y aprovechan no solamente los descuentos, sino también el movimiento de gente. Más allá de las compras, que benefician a los comercios, disfrutan del paseo, los patios gastronómicos y las diferentes propuestas que hay en todas las cuadras", destacaron.
Finalmente, Nadia y Antonela invitaron a los vecinos a participar de las próximas ediciones, que continuarán realizándose el segundo miércoles de cada mes. La iniciativa buscó consolidar un espacio de encuentro entre comerciantes y consumidores, combinando promociones, entretenimiento y actividades comunitarias.