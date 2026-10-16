Boca busca la punta de la Tabla Anual en La Bombonera: empata 1 a 1 con Talleres

Con la cabeza puesta en el próximo martes, Boca presenta una formación alternativa para jugar frente a Talleres de Córdoba. Seguí las incidencias del partido.
Boca busca un nuevo triunfo que le permita seguir sumando en la Tabla Anual y, de conseguir los tres puntos, el liderazgo de la misma. En La Bombonera, este viernes se mide ante Talleres de Córdoba, quien hoy está último en la Zona A del Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A TALLERES!
El tiro de Agustín Álvarez Martínez fue rechazado por el caño derecho de Montero.
37 MINUTOS: ¡NUEVA ATAJADA DE UNSAIN!
El ex Defensa y Justicia reapareció para impedir el gol de Ayrton Costa.
33 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE UNSAIN PARA MANTENER EL EMPATE!
El disparo de Leonel Flores fue rechazado por el arquero a un costado.
26 minutos: el gol de Merentiel despertó a Boca
Luego de un mal comienzo, el Xeneize mostró otra cara tras la igualdad y tomó las riendas del partido frente a su público.
16 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
El Xeneize recuperó una pelota en campo rival e inició un ataque rápido concluido por Miguel Merentiel con un derechazo a la red.
¡LA BESTIA ABRIÓ EL PIE Y EMPATÓ EL PARTIDO PARA BOCA ANTE TALLERES EN LA BOMBONERA! ¿Era falta de Blanco en la previa? https://t.co/MUH7TtKbRs— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
15 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR VOLADA DE MONTERO!
El arquero despejó a puro reflejo una chilena de Agustín Álvarez Martínez. La jugada fue invalidada por fuera de juego, pero si terminaba en gol se tendría que haber chequeado la posición del hombre de Talleres.
10 MINUTOS: ¡GOL DE TALLERES!
Matías Galarza aprovechó la pasividad defensiva de Boca para conducir sin marca en el último tercio de la cancha y ejecutó un tremendo derechazo para vencer a Álvaro Montero.
¡¡POR ALGO LO QUERÍA EL XENEIZE!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MATÍAS GALARZA PARA PONER EL 1-0 DE TALLERES VS. BOCA EN LA BOMBONERA! https://t.co/wcW0cPmXml— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
2 minutos: el primer avance fue de Talleres
Rick sacudió un remate frontal a distancia que se perdió muy desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.