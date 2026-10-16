Entre Ríos ganó sus tres partidos y buscará la final de hockey sobre césped: “Queremos volver a ascender”

El seleccionado masculino de hockey sobre césped de Entre Ríos buscará este sábado un lugar en la final del Campeonato Argentino de Ascenso, que se disputa en Córdoba. Después de conseguir tres victorias consecutivas y finalizar primero en su zona, el conjunto entrerriano enfrentará a Bahía Blanca desde las 17, con el objetivo de avanzar a la definición y mantener sus posibilidades de regresar a la máxima categoría.

En la previa del encuentro, Bautista Salta, Bautista Rivera y Mirko Wallingre, jugador del Paraná Rowing Club, dialogaron desde Córdoba con El Once Deportivo. Los representantes provinciales analizaron el rendimiento del equipo, destacaron el crecimiento del plantel y expresaron sus expectativas para las semifinales.

Entre Ríos completó una fase de grupos perfecta, con triunfos por 4 a 0 ante la Asociación del Centro de Buenos Aires, 3 a 1 frente a Santiago del Estero y 9 a 3 contra Neuquén. Los resultados le permitieron terminar como líder de su zona y llegar invicto a la instancia decisiva.

Tres victorias y un equipo que ganó confianza

Los jugadores coincidieron en que el rendimiento del seleccionado respondió a la planificación realizada antes del torneo. Además de los resultados, valoraron la capacidad del equipo para mantener su propuesta de juego frente a diferentes rivales.

“El torneo viene como más o menos lo fuimos planificando, creo. Todos, como siempre, ir partido a partido, pero bueno, nos tocó ganar, quedar punteros, eso está bueno, nos da confianza”, expresaron durante la entrevista.

También destacaron que el conjunto logró imponer su funcionamiento y evitar situaciones que pudieran perjudicarlo dentro de la cancha.

“Los partidos estuvieron buenos. Por suerte nos pudimos amoldar bastante y jugar a nuestro juego, que era lo que más queríamos, no caer en el juego del rival, de que nos hagan entrar, de enojarnos o esas cosas”, señalaron.

La contundencia ofensiva fue otra de las características del seleccionado, que convirtió 16 goles en sus tres presentaciones.

Bautista Rivera y su crecimiento dentro del seleccionado

Uno de los protagonistas fue Bautista Rivera, quien contó que durante esta edición del campeonato tuvo mayor participación que en temporadas anteriores.

“Este año, a comparación de años anteriores, me ha tocado entrar un poco más. Los años anteriores me ha tocado estar un poco más de apoyo de afuera, pero bueno, este año por suerte me ha tocado entrar un poco más, dar una mano adentro”, explicó.

El jugador, que convirtió dos goles durante la fase de grupos, destacó la evolución colectiva y la posibilidad de resolver los encuentros sin llegar con demasiado desgaste a las semifinales.

“Creo que los partidos los fuimos llevando de menos a más, como casi todos. Los resolvimos más que nada en lo último, pero bueno, hoy por suerte a Neuquén lo terminamos rápido y pudimos guardar un poco de pata para mañana”, comentó.

También resaltó que las oportunidades ofensivas fueron consecuencia del funcionamiento del conjunto.

“Las chances están y hasta ahora hemos podido capitalizar todo lo que hemos hecho y no caer tanto en el error, que después eso nos termine jugando en contra”, sostuvo.

Bahía Blanca, un rival conocido y una oportunidad de revancha

El próximo adversario de Entre Ríos será Bahía Blanca, seleccionado que consiguió su clasificación a semifinales tras vencer 3 a 1 a Chaco en la última jornada de la fase de grupos.

El enfrentamiento tendrá un antecedente especial: ambos equipos se cruzaron en las semifinales de la edición anterior y la victoria quedó en manos del conjunto bonaerense por 4 a 2.

“Ahora jugamos contra Bahía, que el año pasado también jugamos semis contra ellos y ganaron ellos. Así que nada, una pequeña revancha que nos da el deporte mañana”, expresaron los representantes entrerrianos.

Los jugadores consideraron que Entre Ríos llega en mejores condiciones respecto de la temporada pasada, aunque aclararon que deberán afrontar el compromiso con concentración.

“Este año podemos tener un poco más de chance que el año pasado. Vimos un Bahía con otros nombres y con otros perfiles de jugadores y nosotros creo que estamos un poco mejor que el año pasado”, señalaron.

De todas maneras, evitaron anticipar resultados: “No vamos a cantar victoria”.

El crecimiento del plantel y el cambio de entrenador

Durante la entrevista, los jugadores explicaron que el seleccionado mantuvo buena parte de su base respecto de la temporada anterior, aunque incorporó modificaciones en el cuerpo técnico y en su sistema de juego.

Según destacaron, uno de los factores más importantes fue la evolución individual de los integrantes del plantel a partir del trabajo realizado en sus respectivos clubes.

“El equipo no ha cambiado muchos nombres. Sí cambiamos un sistema por el nuevo entrenador, pero creo que es más virtud nuestra de crecimiento”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que los jugadores más jóvenes ganaron experiencia y comenzaron a asumir mayores responsabilidades dentro del equipo.

La combinación entre continuidad, renovación táctica y crecimiento individual fue señalada como una de las claves del rendimiento mostrado en Córdoba.

El objetivo de Entre Ríos: volver a la máxima categoría

Los representantes provinciales no ocultaron su deseo de disputar la final del domingo y conseguir el ascenso.

“Tenemos ganas de ganar. Nos gusta soñar en jugar el domingo y ganar el domingo también, que es lo que necesitamos para ascender”, manifestaron.

Uno de los jugadores resumió las expectativas del plantel con una frase: “Yo soy partidario del paso a paso, pero tampoco me gusta perder. Quiero ganar mañana para ver qué onda el domingo”.

Entre Ríos ya consiguió ascensos en 2018 y 2023, aunque posteriormente no logró sostenerse en la categoría superior. Durante la entrevista recordaron que el seleccionado también disputó la máxima división en 2019 y 2024.

Los deportistas explicaron que el formato actual contempla encuentros de repechaje entre equipos de las categorías de Campeonato y Ascenso, por lo que el recorrido hacia la permanencia o el ascenso presenta nuevas exigencias.

Las mujeres también buscarán llegar a la final

El seleccionado femenino de Entre Ríos también logró clasificarse a las semifinales del certamen que se disputa en Córdoba.

Las entrerrianas finalizaron segundas en su zona, luego de que una goleada de Santa Fe modificara las posiciones finales del grupo. Su próximo rival será la Federación Tandilense.

De esta manera, los dos seleccionados de Entre Ríos mantienen sus aspiraciones de ascenso, en una competencia que reúne a representantes de diferentes asociaciones y federaciones del país.

Los jugadores del equipo masculino contaron que compartieron momentos con sus compañeras durante el torneo y que aprovecharon los horarios de los partidos para acompañarse mutuamente desde las tribunas.

El acompañamiento de las familias y los clubes

Más allá de la competencia, los entrevistados destacaron el respaldo de familiares y allegados que viajaron a Córdoba para acompañar al seleccionado.

“Sí, la familia acá, los que han podido venirse, se siente el apoyo, se hacen sentir”, expresaron.

EL ONCE DEPORTIVO - HOCKEY SOBRE CÉSPED (DESDE CÓRDOBA) ENTRE RÍOS BUSCARÁ LA FINAL ESTE SÁBADO

Uno de los jugadores contó que sus padres pudieron viajar, lo que representó un acompañamiento especial durante el campeonato.

También enviaron saludos a sus clubes, entre ellos Talleres y Paraná Rowing Club, y agradecieron el respaldo de quienes siguen al seleccionado desde Entre Ríos.

Antes de despedirse de El Once Deportivo, Bautista Salta dejó un mensaje de entusiasmo de cara al encuentro decisivo.

“Muchas gracias a todos y vamos Entre Ríos, loco, vamos a ganar. Aguante Entre Ríos”, expresó.