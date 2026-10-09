Rocamora jugará el Final Four nacional: “Nuestra regla de equipo es el disfrute”

REDACCIÓN ELONCE
El equipo femenino U11 de Tomás de Rocamora disputará el Final Four de la Liga Federal Formativa en Buenos Aires. Su entrenadora, Irina Figueroa, dialogó con Elonce sobre la preparación, las expectativas y el valor del aprendizaje en las categorías infantiles.
El Final Four de la Liga Federal Formativa U11 femenina tendrá como protagonista a Tomás de Rocamora, que buscará consagrarse campeón nacional este fin de semana en el estadio de Obras Basket, en Buenos Aires. El conjunto entrerriano enfrentará este sábado 10 de octubre, desde las 19, al equipo anfitrión, mientras que el domingo se disputarán los encuentros por el tercer puesto y el título.
En la previa de la competencia, Irina Figueroa, entrenadora de Rocamora, dialogó con El Once Deportivo, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y compartió las sensaciones del plantel ante la posibilidad de competir entre los cuatro mejores equipos del país en su categoría.
“Nosotros siempre tenemos una regla de equipo que es el disfrute, porque no hay que olvidar que es mini básquet. Lo que se ha logrado con ellas tanto como grupo como basquetbolísticamente es tremendo”, expresó Figueroa, quien destacó el entusiasmo de las jugadoras ante una experiencia que incluirá viajes, convivencia y partidos decisivos.
El disfrute y el aprendizaje como prioridades
La entrenadora explicó que, junto con su asistente Antonela González, trabajaron para que las pequeñas vivieran la competencia sin perder de vista el carácter formativo de la categoría. En ese sentido, remarcó que las jugadoras atravesaron días de ansiedad y nerviosismo antes del viaje.
“Que disfruten, porque todo lo previo, esto de hacer bolso, ver qué llevo, ver qué no llevo, es espectacular”, manifestó sobre el mensaje que transmitieron al plantel.
Figueroa también destacó que la filosofía del club apunta a valorar el esfuerzo y el crecimiento deportivo por encima del resultado. “Nosotras siempre les decimos con Antu que no nos importa mucho el tablero”, sostuvo, y explicó que el objetivo es que las niñas desarrollen sus habilidades y aprendan a resolver diferentes situaciones de juego.
La clasificación y el desafío emocional
Rocamora consiguió su lugar en el Final Four después de una semifinal exigente frente a Libertad de Sunchales, en la que logró revertir una diferencia adversa. La entrenadora recordó que las jugadoras atravesaron momentos de nerviosismo y frustración durante el encuentro.
“Estábamos 15 abajo, 12 abajo y en un momento empezamos de a poquito a subir y terminamos llevándonos un partido superimportante que nos dio el pase al Final Four”, relató.
En ese contexto, explicó que el acompañamiento emocional resultó fundamental. “Ellas en un partido pasan por muchas situaciones, sensaciones de frustración, de llorar, de nervios, y es normal”, señaló. Además, indicó que junto con González buscaron enseñarles a manejar esas emociones y mantener la concentración.
El viaje a Buenos Aires y el acompañamiento de las familias
La delegación de Rocamora partirá este sábado a las 8 de la mañana rumbo a Buenos Aires. Según detalló Figueroa, las jugadoras llegarán para almorzar, descansar en el hotel y posteriormente asistir al estadio para observar el primer encuentro de la jornada.
El cronograma establece que Deportivo Berazategui enfrentará a Libertad de Sunchales desde las 17, mientras que Rocamora jugará ante Obras Basket a las 19. Los ganadores disputarán la final el domingo y los perdedores definirán el tercer puesto.
La entrenadora también resaltó el acompañamiento de las familias durante todo el recorrido deportivo. “Los papis van a acompañar, van a estar. La familia del Rojo es seguidorísima”, expresó. Asimismo, consideró que los padres fueron fundamentales durante la Liga Provincial y las diferentes instancias nacionales.
Su presente como entrenadora y el trabajo en la Liga Femenina
Además de conducir al equipo U11, Figueroa continúa vinculada al plantel superior femenino de Rocamora. Actualmente se desempeña como segunda asistente, con tareas relacionadas con el análisis y la edición de videos, además del acompañamiento a las jugadoras.
“Yo hace dos años no estoy jugando en Liga Femenina, pero sigo estando, acompañando”, explicó. En ese sentido, destacó su función como nexo entre las integrantes del plantel y el cuerpo técnico, especialmente para escuchar inquietudes y colaborar con el grupo.
La entrenadora también se refirió al reciente bicampeonato provincial femenino conseguido de manera invicta por Rocamora, certamen en el que participó como jugadora. Sobre el compromiso del plantel, afirmó: “Cualquier torneo que el club les propone se toma con mucha seriedad, con mucho trabajo”.
Finalmente, Figueroa expresó sus expectativas para el Final Four nacional y reafirmó el compromiso del equipo entrerriano. “Vamos a darlo todo como siempre. Intentamos dejarlo lo más arriba”, concluyó, antes de emprender el viaje hacia una nueva instancia decisiva del básquet formativo argentino.