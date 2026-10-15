Matías Solanas, figura en el gran arranque de Quimsa: “Me quedé con sed de revancha”

REDACCIÓN ELONCE
Matías Solanas analizó en Elonce el inicio de la Liga Nacional de Básquet, donde Quimsa sumó tres victorias consecutivas. El jugador paranaense recordó la final perdida ante Gimnasia de Comodoro, destacó el trabajo del equipo y habló de sus objetivos personales.
Matías Solanas, basquetbolista paranaense que atraviesa su segunda temporada en Quimsa de Santiago del Estero, dialogó este jueves con el programa El Once Deportivo, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y analizó el comienzo de la Liga Nacional de Básquet. El escolta destacó las tres victorias consecutivas obtenidas por su equipo, recordó el subcampeonato de la temporada anterior y expresó sus expectativas para el nuevo campeonato.
El conjunto santiagueño, dirigido por Lucas Victoriano, comenzó la competencia con tres triunfos como local y mostró un importante potencial ofensivo. Solanas fue uno de los protagonistas de ese arranque, especialmente en el encuentro frente a Atenas, en el que convirtió 24 puntos, incluidos seis triples, y fue elegido como el jugador más valioso.
Al recordar la final perdida frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el entrerriano reconoció que aquella experiencia representó una motivación especial para afrontar el nuevo desafío. “Siempre es lindo jugar una final. A mí es la primera vez que me toca. La disfruté, claramente no terminó como me hubiese gustado”, expresó. Además, aseguró que comenzó esta temporada con la ilusión de tener revancha.
El gran comienzo de Quimsa en la Liga Nacional
El equipo santiagueño renovó prácticamente todo su plantel para esta temporada. Según explicó Solanas, solamente él y el extranjero Johnson continuaron respecto de la campaña anterior. Pese a los cambios, el conjunto consiguió tres victorias en sus primeras presentaciones.
“Es un equipo completamente nuevo, solo repetí yo y el extranjero, Johnson, somos los únicos dos que repetimos”, señaló el jugador. Asimismo, destacó la importancia de hacerse fuertes en Santiago del Estero y consideró que el comienzo resultó positivo, aunque advirtió que todavía quedaba un largo camino por recorrer.
Uno de los momentos más destacados se produjo en la victoria frente a Atenas, correspondiente al partido número 1.000 de Quimsa en la Liga Nacional. Solanas anotó 24 puntos, con seis triples convertidos sobre ocho intentos, y se convirtió en una de las figuras de la jornada. “El dato no lo tenía. Me enteré después del partido, que era el partido 1000”, reconoció.
Los objetivos personales y el trabajo de Lucas Victoriano
Al referirse a sus expectativas, Solanas explicó que buscaba mantener un buen rendimiento y contribuir al funcionamiento colectivo. “Quiero tener una buena Liga. Estoy trabajando mucho como todos los años para poder hacerlo y ayudar al equipo aportándole puntos o lo que el equipo necesite”, manifestó.
También remarcó las exigencias que representaba vestir la camiseta de Quimsa, una institución acostumbrada a disputar las principales competencias. En ese sentido, sostuvo que el objetivo grupal era llegar lo más lejos posible, aunque sin establecer una posición determinada para la fase regular.
Sobre el entrenador Lucas Victoriano, destacó especialmente la confianza que transmitió al plantel y la importancia de aprovechar la juventud del equipo. “Él nos transmite confianza para que tengamos nosotros mismos. Creo que eso es lo primordial y lo que nos hace jugar mejor”, expresó.
La defensa, una de las prioridades del equipo
Pese al buen rendimiento ofensivo, Solanas reconoció que Quimsa buscaba mejorar su desempeño defensivo. El equipo había conseguido importantes registros de anotación en sus primeras presentaciones, pero el cuerpo técnico pretendía reducir los puntos recibidos.
“La idea nuestra es tratar de dejar a los equipos en 17 por cuarto”, explicó. En ese sentido, reconoció que ante Boca no habían logrado cumplir ese objetivo, aunque valoró la jerarquía del rival.
“Sabemos que si nosotros mejoramos la defensa, en el ataque tenemos mucho poder, tenemos muchos jugadores que pueden anotar, que pueden sumar”, sostuvo el basquetbolista. También consideró que Boca, Gimnasia, Instituto y Ferro estaban entre los equipos competitivos de una Liga Nacional que anticipó muy pareja.
El próximo desafío y el encuentro con otro paranaense
Quimsa tenía previsto volver a jugar el 23 de octubre, cuando visitaría a Argentino de Junín, antes de enfrentar a Racing de Chivilcoy. Solanas reconoció que ambos compromisos serían exigentes y remarcó la importancia de mantener la concentración partido a partido.
El encuentro frente a Argentino también tendría un condimento especial, ya que volvería a encontrarse con el paranaense Joaquín Fernández. Solanas contó que compartieron entrenamientos y actividades deportivas durante el receso en Paraná.
“Con Joaco estuve compartiendo ahí en Paraná, hemos jugado unos picados y fuimos al gimnasio también, metimos un par de pádel”, recordó. Consultado sobre posibles mensajes antes del enfrentamiento, respondió entre risas: “Todavía no hubo nada. Capaz que en la semana haya algo”.
La selección argentina y su vínculo con Paraná
Durante la entrevista, Solanas también recordó su experiencia con la selección argentina, tanto en las categorías juveniles como en el seleccionado mayor. El jugador reconoció que volver a vestir la camiseta nacional continuaba siendo una aspiración, aunque aclaró que actualmente concentraba sus esfuerzos en Quimsa.
“Un orgullo haber podido jugar en una selección mayor. Es un sueño de chiquito”, expresó. Sin embargo, señaló que prefería enfocarse en su rendimiento dentro del club y esperar que una nueva convocatoria llegara como consecuencia de su trabajo.
Por último, el basquetbolista destacó el vínculo que mantenía con Paraná, ciudad a la que regresaba cada vez que sus compromisos deportivos se lo permitían. “Cuando estoy de receso siempre voy para allá, de hecho, me entreno ahí, y cada vez que tengo unos días libres me voy para allá para visitar los amigos y la familia”, comentó. Antes de despedirse, envió saludos a sus familiares y amigos que lo acompañaban desde Entre Ríos.