Vóley U13: Paraná se consagró campeón en ambas ramas del Interasociativo

REDACCIÓN ELONCE
El vóley U13 de Paraná celebró un doble campeonato en el Interasociativo disputado en Patronato. Mauro Ramallo y Felipe Ramírez destacaron ante Elonce el trabajo de las divisiones inferiores, el nivel de los seleccionados y la importancia de la formación deportiva.
El vóley U13 de Paraná se consagró campeón en las ramas masculina y femenina del Torneo Interasociativo disputado el domingo 4 de octubre en las instalaciones del Club Atlético Patronato. La competencia reunió a las cinco asociaciones de Entre Ríos, con diez seleccionados y alrededor de 150 jugadores y jugadoras que participaron de una extensa jornada deportiva.
Mauro Ramallo, dirigente de la Asociación Paranaense de Vóley (APV), y Felipe Ramírez, integrante del seleccionado masculino campeón y jugador del Atlético Echagüe Club, visitaron los estudios de Elonce para compartir detalles del certamen. Ambos destacaron el nivel de los equipos, la organización y el crecimiento de las categorías formativas.
“Muy contento con lo que hemos vivido el fin de semana. Una linda experiencia haciendo de local en el Interasociativo”, expresó Ramallo, quien agradeció al Club Patronato por facilitar sus instalaciones.
Paraná se impuso en las dos ramas del Interasociativo
La competencia se disputó bajo el sistema de todos contra todos, con representantes de las cinco asociaciones provinciales. Para garantizar las mismas condiciones deportivas, la organización dispuso dos canchas: una destinada a la rama femenina y otra a la masculina.
“Tuvimos más de 200 participantes entre jugadores y cuerpo técnico. Arrancamos a las 9 de la mañana y estuvimos terminando aproximadamente a las 19. Se jugó todos contra todos y ambas ramas en el mismo club”, detalló Ramallo.
El dirigente destacó el balance positivo de la jornada. “Tuvimos una muy buena devolución de los chicos y la gente que vino se sintió bastante cómoda”, manifestó.
En la rama masculina, Paraná ganó todos sus encuentros y cerró su participación con una victoria frente al seleccionado de Gualeguaychú. El equipo femenino también consiguió el campeonato, aunque tuvo un encuentro más ajustado ante la Asociación de Vóley del Interior de Entre Ríos (AVIER), al que superó por 2 a 1.
Felipe Ramírez y la emoción de cumplir un sueño
Felipe Ramírez, jugador del Atlético Echagüe Club e integrante del seleccionado masculino, compartió su experiencia durante el torneo y destacó la calidad de los rivales.
“Hubo muy buenas selecciones y muy buen nivel. Mis compañeros también tienen muy buen nivel”, expresó el joven deportista, quien mostró la medalla obtenida.
Al recordar el desarrollo de la competencia, mencionó los encuentros ante AVIER, la selección de la zona noreste provincial, la Asociación del Río Uruguay y Gualeguaychú. Sobre este último partido, explicó que Paraná comenzó en desventaja, pero logró recuperarse y quedarse con el triunfo.
El jugador destacó que la consagración tuvo un significado especial porque el año anterior no había logrado integrar el plantel definitivo. “El año pasado yo no pude ir, no quedé a la mitad, pero este año pude ir y salir campeón, cumplir el sueño de salir campeón con la selección de Paraná”, manifestó.
Un proceso de preparación de casi tres meses
Ramallo explicó que los seleccionados comenzaron a trabajar aproximadamente dos meses y medio antes del torneo, con entrenamientos semanales en el Parque Vieytes, donde la Asociación Paranaense desarrolla sus competencias oficiales.
“Hace dos meses y medio, casi tres, que se viene preparando la competencia, entrenando en el Parque Vieytes todos los miércoles, un estímulo de una hora y media o dos”, detalló.
En el seleccionado masculino, el proceso comenzó con alrededor de 40 jugadores, que posteriormente se redujeron a 30 y luego a 20, hasta conformar la lista definitiva de 14 integrantes. En la rama femenina también se realizó una selección debido a la cantidad de deportistas disponibles.
Los cuerpos técnicos estuvieron integrados por entrenadores vinculados con las categorías formativas. En masculino, Mateo Barsi estuvo al frente del equipo, acompañado por Miguel Ángel Ceballos y Agustín Cardoso. En femenino, el entrenador principal fue Fausto Galizzi, con Valentina León y Celeste Andreoli como asistentes.
El crecimiento del vóley paranaense
Más allá del doble campeonato, Ramallo destacó el desarrollo sostenido de la disciplina en Paraná y las localidades que integran la asociación. Según explicó, actualmente participan alrededor de 1.600 jugadores y jugadoras en las diferentes categorías.
“La Asociación Paranaense viene creciendo de forma sostenida todos los años. Hay muy buen desarrollo en las inferiores, como se puede ver”, aseguró.
El dirigente explicó que el trabajo formativo también se refleja en las categorías superiores, con instituciones que compiten en certámenes nacionales y federales. Además, mencionó la participación de equipos de Cerrito, María Grande, Villa Libertador San Martín y Diamante.
“Todo el trabajo que se va haciendo en inferiores va decantando en lo que son las primeras. Hacemos mucho foco en la competencia de inferiores”, sostuvo.
La asociación atraviesa la etapa final de su calendario deportivo, con la definición de posiciones para los cruces que comenzarán en noviembre. Las finales están previstas para diciembre, en una jornada que reunirá a las categorías desde Sub 14 hasta Primera División en el Parque Vieytes.
La formación humana como prioridad
Ramallo remarcó que, aunque los resultados deportivos son importantes, el principal objetivo de las divisiones inferiores consiste en promover el desarrollo integral de los jóvenes.
“El resultado deportivo suma, es importante, pero lo menos importante es que el chico disfrute el deporte, se desarrolle, tenga ganas de volver a jugar, tenga ganas de volver a entrenar”, explicó.
En ese sentido, señaló que la asociación busca ofrecer herramientas para competir al mejor nivel posible, sin descuidar los aspectos recreativos y humanos.
“No dejamos que lo deportivo nos opaque esa visión de desarrollo de personas”, afirmó.
También destacó que existen consultas de nuevas instituciones interesadas en incorporarse a la competencia oficial durante el próximo año. Para ello, los clubes deben cumplir determinadas condiciones administrativas y de infraestructura, aunque la asociación ofrece sus instalaciones a quienes todavía no cuentan con espacios reglamentarios.
El sueño de llegar a Primera División
Durante la entrevista, Felipe Ramírez contó cómo comenzó su vínculo con el vóley. Explicó que anteriormente había practicado básquet y fútbol, pero encontró en esta disciplina una motivación especial.
“Cuando fui a Echagüe me gustó más y ahí me quedé”, recordó el jugador, quien comenzó a practicar vóley durante 2025.
El joven se desempeña como punta receptor y destacó que sus principales características están relacionadas con la defensa, el salto y la fortaleza mental para afrontar partidos exigentes.
“Yo me reflejo como valiente por jugar con categorías más altas, bancármela siempre. El vóley también tiene su cosa mental. A veces podés ganar, a veces podés perder”, expresó.
También mencionó como referente al voleibolista Luciano Vicentín, a quien tuvo la oportunidad de conocer cuando visitó Paraná. Su trayectoria representa una motivación para continuar creciendo en el deporte.
“Desde Paraná él logró su sueño, yo también lo voy a lograr”, afirmó Ramírez, quien aspira a llegar a Primera División.
El valor del compañerismo y la medalla de campeón
El jugador destacó que una de las experiencias más importantes del Interasociativo fue compartir la competencia con jóvenes de diferentes clubes, con quienes construyó vínculos durante los entrenamientos y partidos.
“En la selección ahora todos somos amigos, ya seamos de diferentes clubes. Yo siempre los voy a seguir teniendo como mis amigos, porque pasé un día entero con ellos, jugué con ellos, gané con ellos”, manifestó.
Para Ramírez, la medalla obtenida representó el resultado de un proceso de aprendizaje y esfuerzo que comenzó cuando decidió dedicarse al vóley.
“Para mí fue cumplir un sueño, porque mi sueño de chico siempre fue ganar. Yo siempre quise ganar una copa, quise ganar algo y ahora se nos dio con Echagüe en Rosario y con Paraná”, expresó.