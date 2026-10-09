El basquetbolista paranaense Santiago Sauer busca ganarse un lugar en la Selección Argentina U15

Santiago Sauer, jugador de Estudiantes de Paraná, dio un paso importante en su formación deportiva al participar de una concentración regional de la Selección Argentina de básquet U15. El juvenil integró el grupo de 21 jugadores que entrenaron del 5 al 8 de octubre y ahora espera conocer si será convocado para continuar el proceso de selección.

“Fue una experiencia hermosa porque es fruto del esfuerzo que vengo trabajando hace varios años”, señaló en diálogo con ElOnce Deportivo, donde repasó su primera experiencia con el seleccionado argentino, el presente con su club y sus objetivos a futuro.

El jugador del CAE compartió la concentración con otros tres entrerrianos: Benicio Fernández, de Parque Sur; Luca Morel Pol, de La Unión de Colón; y Jerónimo Torres, también de Parque Sur.

Cómo llegó Santiago Sauer a la Selección Argentina U15

La convocatoria comenzó con el pedido de videos personales para evaluar el desempeño de los jugadores. Sauer recopiló imágenes de sus actuaciones en el Nacional y en la Liga Provincial, incluida la Copa de Oro disputada en Parque Sur, y preparó un material de dos minutos.

“Tomé jugadas del Nacional de toda la fase, también del Provincial de la Copa de Oro que jugamos en Parque Sur, las recorté y las puse en un video de dos minutos y se los mandé”, explicó.

Para armar el compilado contó con la ayuda de sus padres. Después, recibió un correo electrónico que le confirmó su lugar en la concentración.

Durante esos días compartió entrenamientos con jugadores de distintos puntos del país y participó de prácticas de alta intensidad, con trabajos en doble turno, gimnasio y evaluaciones físicas.

“Entrenamos con otros 21 jugadores de la categoría, prácticas muy intensas, también los entrenadores muy intensos. El descanso a full, la alimentación, así que contento también por eso”, describió.

Sauer explicó que ya estaba acostumbrado a entrenar en doble turno por su actividad en Estudiantes, aunque reconoció que las exigencias de la concentración fueron mayores, especialmente en defensa, donde los entrenadores les pidieron intensidad y concentración constantes

La posibilidad de seguir en el seleccionado argentino

Después de los campus regionales realizados en distintas sedes, el proceso de selección continuará con una nueva instancia que reunirá a un grupo reducido de jugadores. El objetivo es avanzar en la conformación del plantel que representará al país en la categoría U16.

Para Sauer, la posibilidad de quedar entre los convocados representa un sueño. “Me motivó muchísimo a seguir trabajando. Sería un sueño ahora ir al CENARD a concentrar con los 15 chicos, pero si no me toca ir, hay que seguir trabajando para que me lleven de vuelta”, expresó.

El juvenil también explicó que los entrenadores realizaron mediciones físicas y le señalaron algunos aspectos por mejorar, entre ellos la potencia de salto. Sin embargo, identificó la defensa como uno de los puntos sobre los que necesita trabajar más.

“Mi punto débil es la defensa, en ataque ando muy bien, pero la defensa es lo que más me costó”, reconoció.

Goleador provincial y campeón con Estudiantes de Paraná

Sauer atraviesa un gran presente deportivo con Estudiantes. El equipo se consagró campeón en su categoría y el jugador tuvo un papel destacado durante la Liga Provincial, en la que terminó como máximo anotador. “Entrenamos todos los días con el equipo y después se ven los resultados en la cancha”, sostuvo al explicar las razones del buen rendimiento colectivo.

El conocimiento entre sus compañeros también fue un factor importante. Según indicó, varios juegan juntos desde que comenzó su etapa en el CAE, lo que les permite reconocer los movimientos y las características de cada uno.

En cuanto a sus números individuales, Sauer terminó como goleador de la Liga Provincial y ocupó el segundo puesto entre los máximos anotadores del Nacional.

“Creo que después bajé un poquito, pero remonté y tuve toda la Liga Provincial primero. En el Nacional salí segundo también de goleadores”, detalló.

El próximo objetivo con Estudiantes será el torneo Clausura local. El jugador reconoció que el equipo buscará recuperarse de la derrota ajustada en la final del Apertura ante un conjunto de Chajarí.

De cara al nuevo torneo, anticipó que el plantel intentará afrontar los encuentros con otra actitud. “Ahora en el Clausura no vamos a entrar así, vamos a entrar a defender con todo y a tratar de tener la revancha”, afirmó.

Sus primeros pasos en el básquet y el sueño de jugar en Europa

Sauer comenzó a jugar al básquet a los cuatro años en el club Talleres de Paraná, institución con la que mantiene un vínculo familiar. A los siete se incorporó a Estudiantes, donde continúa su desarrollo deportivo. Su padre, también vinculado al básquet, lo acompaña y le brinda consejos, aunque el joven destacó que no recibe presiones para alcanzar determinados resultados.

“Él me dice que disfrute y que siga entrenando”, contó sobre el acompañamiento familiar.

Con 15 años, juega principalmente como alero o escolta, aunque también ocupa la posición de ala-pívot en Estudiantes. Su objetivo es continuar creciendo y llegar a competir en el máximo nivel.

“Yo quiero ser selección de Argentina o también irme a jugar afuera de acá, irme a un club importante de Argentina o a Europa”, afirmó.

Entre sus preferencias mencionó a Instituto de Córdoba y Boca, dos equipos en los que le gustaría jugar. También expresó su interés por la posibilidad de continuar su carrera en Italia.

Sin embargo, el básquet no es su única responsabilidad. Sauer cursa cuarto año de la secundaria y tiene presente que deberá continuar sus estudios mientras avanza en su carrera deportiva.

Seguir trabajando para tener otra oportunidad

Mientras espera la definición sobre los próximos convocados, Sauer mantiene la expectativa de continuar dentro del radar de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

El jugador sabe que la elección depende de distintos aspectos del juego y no solamente de la capacidad anotadora. La defensa, la visión de juego y el rendimiento colectivo también forman parte de la evaluación.

“Si me toca quedar, motivación a full, pero si no hay que seguir entrenando y ya va a tocar en algún momento”, manifestó.