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Deportes El Xeneize busca puntos importantes en el campeonato

Boca empata 2 a 2 con Instituto en el Kempes: lo empató Merentiel

Boca Juniors enfrenta a Instituto este viernes, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, antes de su compromiso por la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

9 de Octubre de 2026
Boca enfrenta a Instituto.
Boca enfrenta a Instituto. Foto: Clarín.

Boca Juniors enfrenta a Instituto este viernes, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, antes de su compromiso por la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.

Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro importante para sus aspiraciones en el campeonato argentino. El conjunto xeneize intentará conseguir una victoria que le permita mejorar su posición tanto en la clasificación de su zona como en la Tabla Anual, mientras se prepara para afrontar una nueva instancia de la Copa Sudamericana.

 

Seguí las incidencias del partido

 

76 minutos: nueva amonestación en Boca Juniors

Malcom Braida se llevó la amarilla por una falta a Alex Luna.

 

73 minutos: Flores se inspiró y casi festeja Boca Juniors

El juvenil picó al vacío, recibió la pelota y resolvió con un derechazo que se perdió a centímetros del arco local.

 

70 MINUTOS: ¡SALIÓ PAREDES Y ENCENDIÓ LAS ALARMAS!

El Ruso Ascacíbar reemplazó al volante, quien duró 16 minutos en cancha y se retiró con una molestia física. También entró Ángel Romero por Sebastián Villa.

 

68 MINUTOS: ¡INSTITUTO ERRÓ UN MANO A MANO CLAVE!

La Gloria falló en la puntada final y Álvaro Montero contuvo la pelota sin problemas.

 

67 minutos: Villa acarició el tercer gol

El colombiano recibió un pase llovido de Leonel Flores en el área, se acomodó para la zurda y sacudió un tiro que se fue cerca del arco de Marcos Ledesma.

 

65 minutos: nueva ocasión de Merentiel

La Bestia desenfundó una volea de zurda que se perdió a centímetros de un palo.

 

55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Gran centro de Blanco y Merentiel, con una definición "mordida", estampó el 2 a 2 en el partido.

 

 

 

54 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante central reemplazó a Milton Delgado. Además, Miguel Merentiel tomó el lugar de Enner Valencia.

 

52 minutos: Williams Alarcón, amonestado

Es el primero de Boca Juniors después de que el chileno derribó a Matías Gallardo, uno de los hijos del Muñeco.

 

47 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

Jonathan Galván aprovechó una pelota suelta en el área a la salida de un córner para encajar el 2-1 del equipo dirigido por el Traductor Diego Flores.

 

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Instituto: Hernán de la Fuente por Giuliano Cerato.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: se encamina el final de la etapa

Sin emociones en los metros finales, todo va rumbo al entretiempo.

 

32 minutos: se acható el partido

A partir de la igualdad de Valencia, ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.

 

22 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras un grosero error de Ledesma, Valencia aprovechó y anotó el 1 a 1 a favor de Boca.

 

 

 

21 minutos: Gustavo Abregú, primer amonestado del partido

El volante central recibió la tarjeta amarilla por una infracción a Sebastián Villa en las inmediaciones del área local.

 

13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!

Alarcón agarró un rebote y con un remate fuerte venció al colombiano Álvaro Montero.

 

 

 

7 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!

El arquero despejó un remate cruzado en el área de Giuliano Cerato al córner.

 

1 minuto: la primera llegada fue de Boca Juniors

Enner Valencia anticipó a todos en un centro, aunque su disparo se marchó desviado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

 

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca Instituto Torneo Clausura
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