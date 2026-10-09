Boca empata 2 a 2 con Instituto en el Kempes: lo empató Merentiel

Boca Juniors enfrenta a Instituto este viernes, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Xeneize buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos, antes de su compromiso por la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Boca Juniors visita a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un encuentro importante para sus aspiraciones en el campeonato argentino. El conjunto xeneize intentará conseguir una victoria que le permita mejorar su posición tanto en la clasificación de su zona como en la Tabla Anual, mientras se prepara para afrontar una nueva instancia de la Copa Sudamericana.
Seguí las incidencias del partido
76 minutos: nueva amonestación en Boca Juniors
Malcom Braida se llevó la amarilla por una falta a Alex Luna.
73 minutos: Flores se inspiró y casi festeja Boca Juniors
El juvenil picó al vacío, recibió la pelota y resolvió con un derechazo que se perdió a centímetros del arco local.
70 MINUTOS: ¡SALIÓ PAREDES Y ENCENDIÓ LAS ALARMAS!
El Ruso Ascacíbar reemplazó al volante, quien duró 16 minutos en cancha y se retiró con una molestia física. También entró Ángel Romero por Sebastián Villa.
68 MINUTOS: ¡INSTITUTO ERRÓ UN MANO A MANO CLAVE!
La Gloria falló en la puntada final y Álvaro Montero contuvo la pelota sin problemas.
67 minutos: Villa acarició el tercer gol
El colombiano recibió un pase llovido de Leonel Flores en el área, se acomodó para la zurda y sacudió un tiro que se fue cerca del arco de Marcos Ledesma.
65 minutos: nueva ocasión de Merentiel
La Bestia desenfundó una volea de zurda que se perdió a centímetros de un palo.
55 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Gran centro de Blanco y Merentiel, con una definición "mordida", estampó el 2 a 2 en el partido.
¡¡UNA DELICATESSEN TOTAL, LAUTARO!! ¡BLANCO SACÓ UN PASE TOP Y MERENTIEL ANOTÓ EL 2-2 DE BOCA VS. INSTITUTO! https://t.co/mTTpzjAJCn— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026
54 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!
El volante central reemplazó a Milton Delgado. Además, Miguel Merentiel tomó el lugar de Enner Valencia.
52 minutos: Williams Alarcón, amonestado
Es el primero de Boca Juniors después de que el chileno derribó a Matías Gallardo, uno de los hijos del Muñeco.
47 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!
Jonathan Galván aprovechó una pelota suelta en el área a la salida de un córner para encajar el 2-1 del equipo dirigido por el Traductor Diego Flores.
¡OTRA VEZ LA GLORIA ARRIBA! Jonatan Galván no perdonó dentro del área y firmó el 2-1 de Instituto sobre Boca en el inicio del ST. https://t.co/YNHJyIeO7u— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Instituto: Hernán de la Fuente por Giuliano Cerato.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: se encamina el final de la etapa
Sin emociones en los metros finales, todo va rumbo al entretiempo.
32 minutos: se acható el partido
A partir de la igualdad de Valencia, ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.
22 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras un grosero error de Ledesma, Valencia aprovechó y anotó el 1 a 1 a favor de Boca.
¡ENNER ESTUVO ATENTO Y FACTURÓ! Valencia aprovechó el error de Ledesma en la salida, su posterior golpe con un mismo compañero y marcó el 1-1 de Boca vs. Instituto. https://t.co/kqavUEZgu6— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026
21 minutos: Gustavo Abregú, primer amonestado del partido
El volante central recibió la tarjeta amarilla por una infracción a Sebastián Villa en las inmediaciones del área local.
13 MINUTOS: ¡GOL DE INSTITUTO!
Alarcón agarró un rebote y con un remate fuerte venció al colombiano Álvaro Montero.
¡¡LA GLORIA PEGÓ PRIMERO EN EL KEMPES!! Fernando Alarcón estuvo atento al rebote y definió de derecha para el primero de Instituto sobre Boca por la fecha 12 del #TorneoClausura. https://t.co/LKu8XuFD4p— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026
7 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE MONTERO!
El arquero despejó un remate cruzado en el área de Giuliano Cerato al córner.
1 minuto: la primera llegada fue de Boca Juniors
Enner Valencia anticipó a todos en un centro, aunque su disparo se marchó desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.