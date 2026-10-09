Franco Colapinto apunta a mejorar para pelear por puntos en Singapur: “No estamos lejos”

Franco Colapinto se mostró confiado en mejorar su rendimiento en el Gran Premio de Singapur después de terminar 11° este viernes en la clasificación para la carrera Sprint. El piloto de Alpine reconoció dificultades con el comportamiento de su auto, aunque consideró que tiene margen para avanzar: “No estamos lejos”.

El argentino quedó fuera de la última instancia de la sesión y largará desde esa posición en la prueba corta del sábado. “Estuvimos muy cerca”, expresó al evaluar una clasificación en la que su compañero, Pierre Gasly, consiguió el décimo puesto.

A pesar de los inconvenientes que encontró durante la jornada, el pilarense valoró su vuelta rápida y aseguró que el equipo trabajará sobre distintos aspectos del monoplaza. “Estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana”, sostuvo.

Los problemas con los frenos y la adherencia

Uno de los puntos que señaló Franco Colapinto fue la dificultad para comenzar la vuelta con la respuesta que esperaba del auto. “No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener”, explicó.

La falta de adherencia al inicio del giro condicionó sus sensaciones al volante. Si bien calificó como “buena” su vuelta de clasificación, indicó que todavía necesita encontrar mayor confianza en esos primeros sectores.

"NO ESTAMOS LEJOS. ESTOY SEGURO QUE VAMOS A ESTAR MEJOR MAÑANA". Franco Colapinto se mostró optimista con el rendimiento de su Alpine de cara a la Sprint de este sábado en Singapur. ¡Larga 11°! 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/81rmQMF94C — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

El piloto también identificó las curvas como los lugares donde más le costó alcanzar el rendimiento buscado. Entre los factores que mencionó estuvieron los frenos fríos, el tráfico y el sistema de batería.

Una jornada con dificultades para el Alpine

Los inconvenientes ya habían aparecido en la práctica libre, que terminó en el puesto 19°. Según relató, el comportamiento del monoplaza le impidió sentirse cómodo durante buena parte de la actividad del viernes.

“Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa”, describió. Con esa expresión, explicó la dificultad para conseguir que el vehículo siguiera la trayectoria buscada al doblar.

Sin embargo, Franco Colapinto destacó su respuesta en los sectores que exigían mayor decisión. “En los lugares donde hay que tomar riesgos lo hice y estuvo bien”, afirmó al repasar su desempeño en el circuito urbano de Marina Bay.

Los ajustes y la continuidad del fin de semana

El argentino anticipó que el trabajo del equipo continuará antes de la Sprint. “Hay un par de cosas para trabajar hoy a la noche, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito”, señaló al finalizar sus declaraciones.

La actividad seguirá este sábado 10 de octubre a las 6, hora argentina, con la carrera Sprint. Colapinto partirá 11° y buscará avanzar posiciones mientras evalúa el resultado de los cambios realizados en su Alpine.

Después de la prueba corta se disputará la clasificación que definirá la grilla de la carrera principal. El Gran Premio de Singapur se correrá el domingo 11 de octubre desde las 9, también en horario argentino.