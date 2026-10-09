Franco Colapinto largará 11° en la sprint de Singapur: los horarios del fin de semana

Franco Colapinto terminó 11° en la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur y largará desde esa posición en la carrera corta del sábado. Max Verstappen consiguió el mejor registro de la sesión, seguido por George Russell y Charles Leclerc.

El resultado de este viernes define únicamente la grilla de la sprint. La posición de salida para la carrera principal del domingo se establecerá en otra clasificación, que se disputará el sábado.

El argentino quedó eliminado en la SQ2, la segunda instancia de la sesión, después de que una mejora de Russell lo desplazara de los diez primeros. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, avanzó a la definición y finalizó décimo.

Una bandera roja condicionó el comienzo de la clasificación

La primera tanda fue interrumpida por el accidente de Sergio Pérez en la curva cuatro. El piloto mexicano dañó parte del alerón delantero y dejó restos sobre la pista al intentar regresar a boxes.

Los dos Alpine salieron en los minutos finales de la SQ1 y tuvieron poco margen para completar una vuelta competitiva. Franco Colapinto logró superar esa instancia y avanzar a la segunda parte de la clasificación.

En la SQ2, el pilarense llegó a ubicarse momentáneamente entre los pilotos que accedían a la tanda decisiva. Sin embargo, las mejoras posteriores lo dejaron en el puesto 11, a un lugar del corte para disputar la SQ3.

Verstappen marcó el mejor tiempo y quedó bajo investigación

Verstappen completó su vuelta más rápida en 1:31.156 y terminó al frente de la clasificación. Russell registró 1:31.276, mientras que Leclerc quedó tercero con 1:31.399.

Oscar Piastri y Lando Norris ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isack Hadjar y Gasly.

El resultado de Verstappen quedó sujeto a una investigación de los comisarios por un posible adelantamiento bajo bandera amarilla durante la SQ1. Esa revisión podría modificar su posición de partida.

Los horarios de la sprint, la clasificación y la carrera

La carrera sprint se disputará el sábado 10 de octubre, de 6 a 7, hora argentina. Franco Colapinto partirá desde la sexta fila en esta competencia corta del fin de semana.

Ese mismo sábado, de 10 a 11, se realizará la clasificación para el Gran Premio. En esa sesión, el piloto argentino tendrá una nueva oportunidad de buscar una mejor posición para la carrera principal.

El Gran Premio de Singapur se correrá el domingo 11 de octubre desde las 9, hora argentina. La competencia tendrá una extensión de 62 vueltas en el circuito urbano de Marina Bay.