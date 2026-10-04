Colapinto cuestionó la estrategia de Alpine en Malasia: “Fue la decisión incorrecta”

Franco Colapinto terminó 13° en Malasia después de remontar ocho posiciones, pero expresó su disconformidad con la estrategia de Alpine. El argentino cuestionó la decisión de comenzar con neumáticos blandos para pista seca cuando el circuito de Sepang todavía estaba húmedo.

La elección condicionó su rendimiento desde la largada. Según explicó, el auto perdió adherencia y no pudo acelerar como esperaba, lo que lo obligó a afrontar las primeras vueltas con un ritmo considerablemente más lento.

“Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta”, manifestó en declaraciones a ESPN.

Una largada que condicionó la carrera

La competencia, prevista para las 4 de la madrugada de Argentina, comenzó con una demora de una hora y 41 minutos tras las fuertes tormentas. Aunque la lluvia disminuyó, el asfalto mantuvo humedad y complicó la apuesta por las cubiertas lisas.

“Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera”, sostuvo Colapinto. También explicó que necesitaba una intervención del auto de seguridad para intentar modificar un escenario que resultaba desfavorable.

“No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances”, agregó. El piloto diferenció las dificultades iniciales del rendimiento que consiguió más adelante, cuando pudo avanzar en el clasificador.

El ritmo que alimentó su frustración

Pese al resultado fuera de los puntos, Colapinto destacó que tuvo velocidad para superar a otros competidores. “Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo”, señaló al evaluar el comportamiento de su Alpine.

“Eso es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión”, lamentó. La estrategia también afectó a Pierre Gasly, quien terminó 16°, siete posiciones por detrás de su lugar de partida.

El argentino resumió su balance con otro cuestionamiento: “Fue una tarde muy difícil. No decidimos bien, fueron las decisiones incorrectas, pero es lo que hay”. Sobre las condiciones del circuito, añadió: “Pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar, pero no se secó más”. Finalmente, remarcó la necesidad de “laburar para el futuro”.