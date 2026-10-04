Franco Colapinto remontó ocho puestos y terminó 13° pese a las dificultades en Malasia

Franco Colapinto terminó 13° este domingo en el Gran Premio de Bahréin, disputado en el circuito de Sepang, en Malasia. El piloto de Alpine recuperó ocho posiciones desde su lugar de partida y completó una carrera condicionada por la lluvia, las penalizaciones y las dificultades del inicio.

El argentino finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien quedó 16°, aunque no consiguió sumar puntos. Su recuperación se concretó especialmente durante la segunda mitad de la competencia y tuvo un adelantamiento importante en las últimas vueltas.

De acuerdo con el seguimiento de la carrera, Franco Colapinto superó a Oliver Bearman después del último relanzamiento y alcanzó el puesto 13. Max Verstappen se quedó con la victoria en una jornada que comenzó con más de una hora y media de demora.

Las penalizaciones lo obligaron a salir desde el fondo

El representante argentino afrontó la carrera con una sanción acumulada de 15 posiciones. Cinco correspondían al incidente del Gran Premio de Azerbaiyán y las otras diez al cambio del motor de combustión interna, por superar la cantidad permitida durante la temporada.

Aunque el escenario previo apuntaba a una largada desde el último lugar, finalmente ocupó la posición 21 de la grilla, también modificada por las penalizaciones de otros competidores. Desde allí avanzó ocho puestos hasta completar la prueba.

Las dificultades ya habían llevado a Franco Colapinto a orientar el trabajo del fin de semana hacia el ritmo de carrera. La clasificación tenía un valor limitado para sus posibilidades de largada, por lo que el objetivo principal era recuperar terreno durante el domingo.

La lluvia y los problemas técnicos demoraron el inicio

La competencia estaba prevista para las 4 de la madrugada de la Argentina, pero recién comenzó a las 5:41. La intensa lluvia sobre Sepang y los problemas de software registrados en varios autos obligaron a postergar la salida.

Las condiciones también influyeron en las estrategias de neumáticos. Durante los primeros giros, quienes habían elegido cubiertas intermedias aprovecharon la pista mojada, mientras el argentino permanecía entre las últimas posiciones.

La salida de pista de Valtteri Bottas provocó una primera intervención del auto de seguridad. Esa interrupción permitió reorganizar las estrategias y realizar cambios de neumáticos antes de que la competencia recuperara velocidad.

La remontada se completó en las últimas vueltas

Con el desarrollo de la prueba, Franco Colapinto comenzó a ganar posiciones y llegó a ubicarse 12° durante la secuencia de paradas de sus rivales. Sin embargo, su posterior ingreso a boxes lo hizo retroceder nuevamente hasta el puesto 19.

En el tramo final, el abandono de Alex Albon generó otra salida del auto de seguridad. Alpine aprovechó esa situación para colocar neumáticos medios al argentino, quien quedó 15° y tuvo una nueva oportunidad para avanzar cuando se relanzó la carrera.

El abandono de George Russell y el adelantamiento a Bearman le permitieron alcanzar el 13° lugar. Aunque terminó fuera de la zona de puntos, Franco Colapinto completó una recuperación de ocho posiciones y cerró por delante del otro Alpine un fin de semana marcado por las sanciones y las complicaciones.