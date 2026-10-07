Fórmula 1 en Singapur: horarios de la Sprint, clasificación y carrera y cómo ver a Colapinto

La Fórmula 1 en Singapur tendrá actividad del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con formato Sprint y una sola práctica. Franco Colapinto afrontará el desafío de Marina Bay con Alpine. Los horarios y cómo ver en vivo el Gran Premio desde Argentina.
La Fórmula 1 en Singapur disputará entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre la 17ª fecha de la temporada 2026, con Franco Colapinto nuevamente al volante del Alpine. El argentino afrontará uno de los circuitos urbanos más exigentes del calendario, donde los muros cercanos y el escaso margen de error convierten a la clasificación en una instancia determinante.
El fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que los pilotos dispondrán de apenas una práctica libre antes de comenzar la actividad competitiva. El viernes habrá entrenamiento y clasificación Sprint; el sábado se correrá la prueba corta y posteriormente se definirá la grilla del Gran Premio. La carrera será el domingo desde las 9 de Argentina.
Colapinto llegará después de competir en Sepang, donde debió afrontar penalizaciones por componentes de la unidad de potencia y una sanción pendiente de Bakú. En Singapur tendrá el desafío de adaptarse rápidamente a un escenario completamente diferente, con apenas 60 minutos de entrenamiento antes de la primera clasificación.
Horarios de la Fórmula 1 en Singapur
La actividad comenzará el viernes 9 de octubre a las 5:30, hora argentina, con la única práctica libre. A las 9:30 se realizará la clasificación Sprint, que determinará las posiciones para la competencia corta del sábado.
El sábado 10, la Sprint comenzará a las 6, mientras que a las 10 se desarrollará la clasificación principal. Esa sesión establecerá el orden de partida para el Gran Premio y tendrá especial importancia debido a las dificultades que presenta Marina Bay para los sobrepasos.
La carrera se disputará el domingo 11 de octubre desde las 9. Será la última presentación del formato Sprint durante la temporada 2026 y la primera vez que el circuito callejero de Singapur reciba esta modalidad de competencia.
El cronograma completo, hora argentina
Viernes 9 de octubre
5:30: práctica libre.
9:30: clasificación Sprint.
Sábado 10 de octubre
6:00: Sprint.
10:00: clasificación para el Gran Premio.
Domingo 11 de octubre
9:00: Gran Premio de Singapur.
El cronograma comprimido obligará a Alpine y Colapinto a trabajar rápidamente sobre la puesta a punto. Cada giro del entrenamiento del viernes será importante para obtener información sobre neumáticos, comportamiento del monoplaza y condiciones de una pista que cambia considerablemente a medida que avanza la jornada.
Cómo es el circuito callejero de Marina Bay
El Marina Bay Street Circuit integra el calendario de la Fórmula 1 desde 2008, cuando Singapur se convirtió en escenario de la primera carrera nocturna en la historia de la categoría. Actualmente, la pista tiene una extensión de 4,927 kilómetros y 19 curvas, y se recorre en sentido antihorario.
Los muros delimitan prácticamente todo el trazado y cualquier error puede terminar rápidamente con un auto fuera de competencia. A esa dificultad se suman las numerosas frenadas, los cambios de dirección y la necesidad de encontrar buena tracción en las curvas lentas.
Las condiciones climáticas constituyen otro desafío. El calor y la elevada humedad someten a los pilotos a un importante desgaste físico. El récord de vuelta en carrera pertenece a Lewis Hamilton, quien registró 1:33.808 durante la edición de 2025.
Colapinto, ante un fin de semana exigente
Para Colapinto, la adaptación durante la única práctica será especialmente relevante. El argentino tendrá que encontrar rápidamente confianza entre los muros antes de disputar la clasificación Sprint unas cuatro horas después de su primera salida a pista.
La posición de largada para el Gran Premio también puede tener una incidencia importante. Las características del circuito dificultan las maniobras de sobrepaso y aumentan el valor de una buena clasificación, aunque la presencia del auto de seguridad suele convertirse en otro factor estratégico.
El argentino buscará avanzar con Alpine después de un complejo fin de semana en Sepang. Singapur ofrecerá ahora un desafío distinto, en un escenario urbano que exige precisión durante toda la vuelta y castiga especialmente los errores.
Cómo ver en vivo el GP de Singapur
En Argentina, el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 podrá seguirse a través de las señales con derechos de transmisión y sus respectivas plataformas digitales. También estará disponible mediante F1 TV Pro, el servicio oficial de la categoría.
F1 TV permite observar las diferentes sesiones del fin de semana y ofrece herramientas adicionales, como cámaras a bordo de los monoplazas, tiempos en vivo y transmisiones previas y posteriores a la carrera, publicó Clarín.
La atención para los seguidores argentinos comenzará entonces a las 5:30 del viernes, cuando Colapinto salga por primera vez al circuito de Marina Bay. Con una sola práctica, una Sprint y dos clasificaciones antes de la carrera del domingo, el margen para encontrar la puesta a punto adecuada será reducido.