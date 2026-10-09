Messi va por tres objetivos con Inter Miami tras despedirse de la Selección argentina

Lionel Messi concentra su actividad en Inter Miami después de despedirse de la Selección argentina en el triunfo por 3-0 ante Benín. En el cierre de la temporada, tiene por delante tres objetivos deportivos: volver a ganar la MLS Cup, quedarse con el Botín de Oro y obtener su tercer premio consecutivo al jugador más valioso de la liga.

El delantero regresó a Miami desde Buenos Aires y se reincorporó al plantel que dirige Cristian “Kily” González. Su próximo compromiso será este sábado 10 de octubre, cuando el equipo reciba a DC United.

A los 39 años, el rosarino continúa su carrera en Estados Unidos tras cerrar su etapa con la Albiceleste. Inter Miami tiene siete partidos pendientes de la fase regular antes del inicio de los playoffs.

El bicampeonato de la MLS Cup

El principal objetivo colectivo es defender el título de la MLS Cup conquistado en 2025. Inter Miami ganó aquella edición y ahora buscará repetir el campeonato en las eliminatorias que definirán al ganador de la temporada.

El conjunto de Florida suma 46 puntos y ya consiguió su clasificación a los playoffs. Los encuentros que le quedan en la fase regular determinarán su ubicación para afrontar esa instancia.

La MLS Cup se suma a los trofeos que el club obtuvo desde la llegada de Messi, entre ellos la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la Campeones Cup. El desafío para el cierre de 2026 será conseguir un nuevo título de liga.

La ventaja en la tabla de goleadores

En el plano individual, el argentino encabeza la carrera por el Botín de Oro con 21 goles. Su perseguidor más cercano es el croata Petar Musa, de FC Dallas, que acumula 18 tantos.

La diferencia de tres goles mantiene abierta la disputa por el premio al máximo anotador. Con siete encuentros por delante para Inter Miami, el rosarino tendrá oportunidades de ampliar su registro antes de que termine la fase regular.

El partido frente a DC United será el primero de esa serie final. Messi llega al encuentro después de haber convertido un gol en su despedida de la Selección argentina ante Benín, el martes 6 de octubre.

La posibilidad de un tercer MVP consecutivo

El otro objetivo individual es el premio Landon Donovan MLS MVP, que distingue al jugador más valioso de la temporada. El delantero obtuvo ese reconocimiento en 2024 y 2025.

Si vuelve a ganarlo en 2026, se convertirá en el primer futbolista de la MLS en recibirlo durante tres temporadas consecutivas. La liga lo ubica entre los principales candidatos en la recta final del campeonato.

Tras el encuentro de este sábado, Inter Miami recibirá a New York City FC el miércoles 14 de octubre y visitará a Atlanta United el sábado 17. Los tres compromisos están programados para las 20.30 de la Argentina.