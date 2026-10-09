“Hoy me nombraron entrenador de la Selección argentina”, anunció el arquero paranaense Nelson Salinas

El deportista entrerriano Nelson Salinas, reciente ganador de la medalla de plata en los Juegos Suramericanos 2026, anunció que fue designado nuevo entrenador de la Selección argentina de tiro con arco. La noticia fue confirmada durante una entrevista en Elonce, donde exhibió su medalla, repasó su trayectoria internacional y reveló que comenzará una nueva etapa dedicada a la formación de deportistas.

“Hoy me nombraron el nuevo entrenador del seleccionado argentino”, confirmó Salinas, quien explicó que la propuesta había surgido hace aproximadamente un año, pero que necesitó tiempo para decidir si abandonaba la competencia de alto rendimiento.

El arquero reconoció que aceptar el cargo significó una decisión importante en su carrera deportiva, especialmente después de mantenerse durante años entre los principales exponentes nacionales de la disciplina.

Una medalla de plata que reflejó años de esfuerzo

Salinas consiguió la medalla de plata por equipos en los Juegos Suramericanos, cuya competencia de tiro con arco se desarrolló en el hipódromo de Rosario. En la final, el conjunto argentino enfrentó a Colombia, una de las principales potencias internacionales de la disciplina.

“La medalla es simbólica. Tiene que ver mucho con todo el esfuerzo que uno hace antes, el ir a entrenar, a veces cuando no tenés muchas ganas”, expresó el deportista.

El entrerriano explicó que compitió en la modalidad de 50 metros, con blancos de 80 centímetros, y destacó la exigencia de enfrentar a rivales que cuentan con mayores recursos para su preparación.

“Colombia es uno de los mejores del mundo, ha sido campeón mundial. Su gobierno los apoya y eso es mucho”, señaló.

Empezó a practicar tiro con arco a los 36 años

Uno de los aspectos particulares de su trayectoria fue que Salinas comenzó a practicar tiro con arco a los 36 años, después de atravesar un momento personal difícil.

“Lo conocí en un momento que tampoco estaba bien, estaba con varios problemas, algunos económicos y me atrapó”, recordó. Según relató, inicialmente se acercó a la disciplina como una actividad recreativa, pero con el tiempo comenzó a competir y a proponerse nuevos objetivos.

Su crecimiento deportivo lo llevó a participar en torneos nacionales e internacionales y a integrar la Selección argentina. Antes de aceptar su nuevo cargo, se encontraba segundo en el ranking nacional.

También contó que, pese a las dificultades económicas que atravesó durante este año, mantuvo sus entrenamientos. “Los últimos 14 días antes de ir le di con mucha energía, disparando todos los días, cuatro o cinco horas por día”, detalló.

Dejará de competir para dirigir a la Selección argentina

La designación como entrenador implicará que Salinas deje de integrar el seleccionado como competidor de alto rendimiento, ya que ambas funciones no pueden desarrollarse simultáneamente.

“Me costó porque, más allá de que yo confío en lo que sé, por otro lado me gusta ir a disparar, esas sensaciones en los torneos, esa adrenalina que te da”, reconoció.

El nuevo entrenador adelantó que también trabajará con las categorías de cadetes y juveniles, con el objetivo de detectar y acompañar nuevos talentos.

Como parte de esa tarea, viajará a Villa María, Córdoba, donde se desarrollará una competencia de la Copa Juvenil. Además, explicó que en diciembre se disputará la final nacional en Neuquén, instancia vinculada con la conformación del seleccionado para la próxima temporada.

Los próximos objetivos de la Selección argentina

Salinas anticipó que uno de los principales desafíos del equipo nacional será buscar las plazas para Lima durante el Campeonato Panamericano, previsto para marzo de 2027 en El Salvador.

El deportista también destacó el respaldo de su familia y del club Tiro con Arco Paraná, institución que lo acompaña en su trabajo de enseñanza y formación de nuevos arqueros.

Nelson Salinas, medallista de ODESUR y flamante técnico de la Selección Argentina de Tiro con arco

“Me encanta que confíen en mí para compartir mi experiencia”, manifestó sobre la responsabilidad que asumirá.

De esta manera, Nelson Salinas cerrará una etapa como representante argentino en competencias internacionales, coronada con una medalla de plata suramericana, y comenzará un nuevo desafío al frente de la Selección argentina de tiro con arco.