Sorpresa, abrazos y emoción: así recibieron al arquero paranaense Nelson Salinas tras conquistar la plata

Con una bandera, abrazos y la emoción de volver a encontrarse con sus afectos, Nelson Salinas recibió este sábado un cálido recibimiento en la Terminal de Ómnibus de Paraná, luego de conquistar la medalla de plata en tiro con arco en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El deportista entrerriano integró el equipo argentino junto a Iván Nikolajuk y Lucas Garcés, con quienes alcanzó el segundo lugar de la competencia. Tras nueve días fuera de su casa, Salinas llegó con su equipaje y la medalla obtenida, mientras familiares, amigos y allegados lo esperaban para sorprenderlo.

“Estoy muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de volver, pero lo que vivimos allá también fue muy lindo y tampoco querés que se termine”, expresó Salinas en diálogo con Elonce, minutos después de arribar.

“Estuvimos muy cerca del oro”

Al repasar la competencia, el arquero destacó especialmente el nivel que tuvieron los Juegos Suramericanos y el trabajo realizado dentro del seleccionado argentino.

“Me gustó muchísimo cómo estuvo armado el torneo. Estuvo en un nivel muy superior a otros a los que he ido. También estoy muy contento por el compañerismo del equipo argentino, por cómo trabajamos y pudimos sobrellevar todos los obstáculos”, sostuvo.

Argentina consiguió la medalla de plata después de protagonizar una definición exigente ante Colombia. Salinas reconoció que haber quedado tan cerca del primer puesto dejó sensaciones encontradas, aunque remarcó la dimensión del resultado alcanzado.

“Estuvimos cerca de conseguir la de oro, muy cerquita. Colombia es un equipo muy fuerte, está entre los números uno del mundo, y estar tan cerca hace que queden un poquito de ganas. Pero sabemos que le pusimos todo”, afirmó.

Además, explicó que las condiciones meteorológicas también incidieron durante la competencia. “El viento estaba complicado, entonces estoy muy contento realmente por lo que conseguimos”, agregó.

Nueve días de concentración y convivencia

Salinas había viajado el jueves de la semana anterior y permaneció nueve días junto al seleccionado. Antes de competir, el equipo realizó una preparación especial en Rosario para fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Estuvimos unos días previos entrenando en otro club de Rosario para poder conocernos más como equipo y trabajar en todo sentido”, explicó.

La participación en los Juegos también le permitió compartir experiencias con atletas de otros deportes y delegaciones internacionales.

“Uno, cuando tenía momentos libres, salía y veía otro deporte. Es muy lindo, es muy parecido a lo que son los Juegos Olímpicos”, relató.

Una sorpresa entre abrazos y una bandera

Después de más de una semana de competencia, el regreso tuvo un componente que Salinas no esperaba. En la Terminal de Paraná lo aguardaban familiares, amigos y allegados, quienes prepararon una bandera para recibir al medallista.

“Calculé que iban a venir, seguro. Sé que me dijeron que tenían otra sorpresa, así que vamos a ver. Fue muy lindo, muy emotivo y estoy realmente muy contento”, manifestó mientras compartía el reencuentro con sus seres queridos.

Detrás de la medalla, sin embargo, hubo un recorrido atravesado por dificultades personales y laborales. Al hablar del esfuerzo que demandó llegar a representar al país, Salinas reconoció que atravesó momentos complejos durante su preparación.

“Hemos estado bastante complicados en el tema laboral y también, por ahí, familiar. Tuve unos problemitas, pero cuando asumí el compromiso de poder representar a nuestro país, la verdad que eso te ayuda y te da un empuje hermoso para poder seguir llevando adelante todos los obstáculos”, confió a Elonce.

Sin demasiado descanso y con nuevos objetivos

Pese al desgaste acumulado y al deseo de reencontrarse con su familia, el arquero anticipó que tendrá poco margen para descansar. El calendario deportivo ya le plantea nuevos desafíos y deberá continuar con los entrenamientos.

“No puedo descansar mucho porque tengo que seguir trabajando para poder ir a la final nacional, que va a ser en Neuquén”, adelantó.

A ese compromiso se sumará otro objetivo internacional para los primeros meses del próximo año. Salinas explicó que buscará avanzar hacia una nueva instancia clasificatoria.

“Más o menos en febrero, marzo o abril habrá que ir a buscar una plaza que nos faltó. Esperemos poder clasificar para ir a buscarla, pero para eso hay que seguir trabajando”, señaló.

Así, después de conquistar una medalla de plata para Argentina, Salinas volvió a Paraná con nuevos desafíos por delante. Por algunas horas, sin embargo, el deporte quedó en segundo plano: la bandera, los abrazos y la sorpresa de sus afectos marcaron el cierre de una experiencia que el entrerriano definió como inolvidable.