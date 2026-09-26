Colapinto recibió una sanción de cinco puestos por el choque con Gasly

Franco Colapinto recibió una penalización de cinco posiciones en la parrilla de la próxima carrera de Fórmula 1 por provocar el accidente que dejó fuera de competencia a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Lando Norris durante el Gran Premio de Azerbaiyán.

La sanción deberá cumplirla en el Gran Premio de Bahréin, que excepcionalmente se disputará del 2 al 4 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia. La prueba conservará oficialmente la denominación de Bahréin pese al cambio de sede, publicó Infobae.

El piloto argentino reconoció su responsabilidad y explicó que bloqueó los neumáticos al frenar en la primera curva después del reinicio de la competencia. La maniobra provocó el impacto contra Gasly, cuyo Alpine golpeó posteriormente al McLaren de Norris.

La explicación de los comisarios

Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil revisaron las imágenes de televisión, las cámaras ubicadas en los monoplazas y los datos de cronometraje antes de resolver la sanción.

Según el documento oficial, Colapinto se aproximó por detrás a Gasly después de la reanudación e intentó ingresar por el interior de la primera curva.

“Colapinto frenó demasiado tarde y entró en la curva por el interior a una velocidad que no le permitió tomarla de manera controlada”, señalaron los comisarios.

uma coisa temos que admitir: foi artístico pic.twitter.com/ibpBfTYagp — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) September 26, 2026

El argentino siguió de largo y golpeó el sector izquierdo del auto de Gasly. El monoplaza del francés impactó luego contra el de Norris y los tres pilotos quedaron fuera de la competencia. “Los comisarios consideraron que Colapinto tuvo toda o la mayor parte de la responsabilidad por la colisión”, indicó la resolución.

Las autoridades también descartaron aplicar un criterio más flexible por haberse tratado de la primera curva posterior a una reanudación. “Si bien el incidente ocurrió en la primera curva después de la reanudación, no hubo ninguna contribución de otro piloto que justificara aplicar el criterio más indulgente que se utiliza en la primera vuelta o primera curva”, explicaron.

Por qué la sanción se trasladó a la próxima carrera

La penalización habitual por provocar una colisión es de diez segundos. Sin embargo, Colapinto no pudo cumplirla durante la competencia porque había abandonado.

Los comisarios transformaron entonces el castigo en una pérdida de cinco posiciones en la grilla del próximo Gran Premio en el que participe, conforme al artículo B1.9.6.e del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de la FIA para 2026.

La sanción significa que el argentino deberá retroceder cinco lugares respecto de la posición que consiga durante la clasificación en Sepang. Si, por ejemplo, terminara décimo en la sesión clasificatoria, debería comenzar la carrera desde el decimoquinto puesto.

El castigo complicará su objetivo de largar cerca de la zona de puntos en un trazado en el que nunca compitió dentro de la máxima categoría.

Colapinto asumió la responsabilidad

El piloto argentino pidió disculpas inmediatamente después del accidente, tanto por radio como durante sus declaraciones posteriores. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre”, reconoció.

Colapinto lamentó especialmente que Alpine perdiera la posibilidad de sumar puntos con sus dos autos. “Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, expresó ante ESPN.

🇦🇷 | Franco Colapinto: "Bloqueé cuando empecé a frenar y despues estuve fuera de control toda la frenada" "Pido perdón al equipo a Pierre. Fue un error grave y perdimos muchos puntos"pic.twitter.com/MGdNrsEiMX — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 26, 2026

En el comunicado difundido posteriormente por la escudería francesa, el argentino volvió a asumir la responsabilidad por la maniobra., manifestó.

“Fue un gran error de mi parte y no debería haber pasado. Se me bloquearon las llantas con los neumáticos fríos, los frenos fríos, y perdí el control”, añadió.

La dura evaluación de Briatore

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, expresó su malestar por el accidente y remarcó que Colapinto había frenado demasiado tarde. “Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad por ello, como debe ser; de hecho, frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera”, sostuvo.

El directivo italiano cuestionó la maniobra realizada por el argentino y anticipó que analizaría internamente lo ocurrido. “Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”, afirmó Briatore, quien señaló que se tomaría “un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar”.

La escudería había llegado a la carrera con sus dos pilotos ubicados dentro de las primeras diez posiciones de largada y con expectativas de sumar puntos. El incidente terminó con el abandono de ambos Alpine.

Las críticas de Norris y las respuestas de otros pilotos

Lando Norris, uno de los afectados por el choque, reclamó una sanción más severa contra el argentino. El piloto de McLaren aseguró inicialmente que no había visto la maniobra completa, pero consideró que la FIA debía endurecer sus decisiones.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, declaró Norris.

“Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, agregó.

Max Verstappen y George Russell consideraron excesiva la suspensión reclamada por el británico. Ambos señalaron que las reanudaciones con neumáticos y frenos fríos suelen presentar condiciones complejas.

“Siempre y cuando el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se haya disculpado, esas cosas pasan”, expresó Verstappen.

El neerlandés sostuvo que se trató de un error que involucró accidentalmente a varios autos y añadió: “Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”.

Russell, ganador de la competencia, coincidió con esa postura. “Personalmente, creo que es demasiado severo. En las reanudaciones tras el auto de seguridad, con los neumáticos fríos, un error muy pequeño puede tener grandes consecuencias”, señaló.

“Las suspensiones de carrera deberían aplicarse a los pilotos que hacen algo muy peligroso y muy imprudente de manera intencional”, agregó el piloto de Mercedes.

La próxima carrera será en Sepang

Colapinto deberá cumplir la pérdida de cinco posiciones durante el Gran Premio de Bahréin en Malasia, cuya actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre.

La Fórmula 1 regresará al Circuito Internacional de Sepang después de nueve años. El trazado recibió por última vez a la categoría en 2017, cuando Verstappen consiguió la victoria.

El cambio de escenario surgió de un acuerdo entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia para preservar la fecha en el calendario. Sepang será así el escenario donde Colapinto intentará recuperarse del accidente, aunque comenzará el fin de semana condicionado por la penalización.