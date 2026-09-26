Detuvieron a sujeto que pretendió asaltar a una mujer con un revólver de juguete

Los procedimientos se realizaron por tentativas de robo, ingresos a propiedades y portación de un arma. Uno de los sospechosos fue localizado sobre los techos y trepó a un árbol para intentar escapar.
Cuatro hombres fueron detenidos y otro quedó identificado durante cinco procedimientos policiales realizados en distintos barrios de Paraná. Los operativos permitieron recuperar elementos sustraídos, secuestrar un revólver calibre .38 y hallar un juguete con características similares a un arma de fuego.
Las intervenciones se desarrollaron entre la madrugada y la noche, tras llamados recibidos por la División 911, denuncias de damnificados y el análisis de cámaras de videovigilancia.
En todos los casos tomó intervención la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas procesales correspondientes. Las personas detenidas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales.
Intentó robar una moto y escapó por los techos
El primero de los hechos ocurrió durante la mañana en el barrio Lomas del Mirador II, donde una mujer fue abordada por un hombre que le exhibió un elemento similar a un arma de fuego.
Según se informó, el sospechoso intentó sustraerle la motocicleta, pero no consiguió llevársela. Antes de escapar, se apoderó del casco de la víctima. Luego del aviso, los funcionarios desplegaron una búsqueda por los pasillos del barrio y localizaron al presunto autor sobre los techos de varias viviendas.
Al advertir la presencia policial, el hombre intentó continuar con la fuga y trepó a un árbol. Finalmente, fue alcanzado y reducido.
Durante el procedimiento se recuperó el casco sustraído y se secuestró un juguete con características similares a un arma de fuego, que habría sido utilizado para intimidar a la mujer.
La Fiscalía dispuso la detención del joven de 24 años, su alojamiento en Alcaidía, el secuestro del elemento utilizado y la restitución del casco a su propietaria.
Daños en un comercio de avenida De Las Américas
Otro procedimiento se inició cuando el propietario de un comercio ubicado sobre avenida De Las Américas observó, mediante las cámaras de seguridad, que un hombre había ingresado al establecimiento.
De acuerdo con la información policial, el sospechoso ocasionó daños en el sistema de alarma y modificó la posición de las cámaras de videovigilancia.
El análisis de los registros permitió individualizar al presunto responsable y comenzar su búsqueda por la zona. Poco después, un hombre de 26 años fue localizado en el barrio Belgrano.
Personal de Policía Científica trabajó en el comercio para realizar las pericias y reunir elementos vinculados con la investigación.
Tras ser informada sobre lo ocurrido, la Fiscalía dispuso la detención y el alojamiento del sospechoso en Alcaidía por el supuesto delito de robo calificado por escalamiento.
Secuestraron un revólver con la numeración suprimida
Durante la madrugada, la Policía recibió un aviso sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de un complejo situado en la zona de las calles O’Higgins y Bernardo Houssay.
Mientras realizaban recorridas, los funcionarios identificaron a dos hombres en inmediaciones de División de los Andes y las vías.
Al controlar las pertenencias de uno de ellos, de 40 años, encontraron dentro de una riñonera un revólver calibre .38 con la numeración suprimida. El arma contenía seis cartuchos del mismo calibre.
La Fiscalía ordenó la detención del hombre y el secuestro del revólver y las municiones. Policía Científica quedó a cargo de las pericias correspondientes.
El segundo hombre identificado recuperó la libertad al no disponerse medidas restrictivas en su contra.
Recuperaron electrodomésticos robados
Otro de los hechos ocurrió durante la noche en una vivienda del barrio Radar. Según la denuncia, una persona ingresó al inmueble a través de un ventiluz y sustrajo una freidora de aire y una pava eléctrica.
A partir del análisis de registros fílmicos, los investigadores individualizaron al presunto autor y comenzaron a buscarlo en las inmediaciones.
El sospechoso fue localizado poco después en el mismo barrio. Al observar a los funcionarios intentó escapar, pero fue alcanzado y reducido.
Durante el procedimiento se recuperaron la freidora y la pava eléctrica. Ambos elementos fueron secuestrados formalmente para luego ser restituidos a su propietario.
La Fiscalía dispuso la detención y el alojamiento del hombre en Alcaidía por el supuesto delito de robo.
Trasladaba elementos de procedencia desconocida
El quinto procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 14ª en la zona de las calles Rondeau y Gorostiaga.
Los funcionarios fueron enviados al lugar por la sala de la División 911 y Videovigilancia, después de que las cámaras detectaran a un hombre que trasladaba diferentes objetos en actitud sospechosa.
La Policía localizó e identificó a un hombre de 41 años que llevaba consigo un sillón plegable y un equipo climatizador y calefactor portátil.
El hombre no pudo acreditar la propiedad ni explicar la procedencia de los elementos. La Fiscalía dispuso su correcta identificación y el secuestro formal de los objetos.
Las diligencias continuaron para establecer el origen de los artículos y localizar a sus legítimos propietarios.