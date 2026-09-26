La Televisión Pública volverá a llamarse Canal 7 a partir del 17 de octubre, fecha en la que se cumplirán 75 años de la primera transmisión oficial de televisión en Argentina. El cambio estará acompañado por una renovación del logotipo y de la identidad visual de la señal.

La modificación implica recuperar una de las denominaciones históricas del canal estatal, cuya primera transmisión se realizó el 17 de octubre de 1951. La novedad había sido anticipada públicamente por Gabriel Corrado, quien actualmente integra la pantalla de la emisora.

La renovación no quedará limitada al nombre. La señal también prepara modificaciones en su estética y algunas incorporaciones a la programación durante el último trimestre del año.

Entre las novedades anunciadas aparece Mañaneros, un magazine conducido por El Tucu López, Jimena Cyrulnik y Marcos “El Bicho” Gómez. El ciclo está previsto de lunes a viernes, de 7:30 a 9.

También se incorporará El club de la manada, dedicado al mundo de los animales y conducido por María Eugenia Molinari y Melina Brizuela. La propuesta ocupará la franja de los sábados de 17 a 19.

Además, existen otros proyectos en preparación para la pantalla, entre ellos un magazine nocturno y un late night show encabezado por Roberto Pettinato. Estas propuestas todavía figuran como proyectos en carpeta.

Los 75 años del canal

El cambio de identidad se concretará justamente cuando la emisora alcance los 75 años desde aquella primera transmisión de 1951, por lo que la recuperación del nombre Canal 7 estará vinculada con el aniversario.

Hasta que se concrete el relanzamiento, la señal continúa identificándose oficialmente como Televisión Pública en su sitio y en su grilla actual, indica La Nación.