La galería de arte "Blanca Irradiante" inaugurará la muestra “Ficciones en línea”

REDACCIÓN ELONCE
La segunda exposición de la galería Blanca Irradiante reunirá obras de cinco dibujantes vinculados con Paraná. Sus coordinadoras explicaron a Elonce que la propuesta buscará promover el diálogo intergeneracional a través de la línea.
La muestra “Ficciones en línea” será inaugurada el jueves 1º de octubre, a las 20, en la galería Blanca Irradiante, ubicada en Ituzaingó 80, planta alta. La exposición reunirá obras de cinco artistas de distintas generaciones y podrá visitarse gratuitamente hasta el 22 de octubre.
La propuesta contará con trabajos de Elina Aguilar, Carolina Betanin, Luz López, Lisandro Pierotti y Claudio Osán. El eje común será el dibujo como una herramienta para representar, interpretar y recrear el mundo.
Silvina Fontelles y Marta Zubieta, coordinadoras del espacio cultural, brindaron a Elonce detalles de la iniciativa, que constituirá la segunda muestra organizada por la galería desde su inauguración.
Una galería que recibió a 400 personas
Blanca Irradiante abrió sus puertas el 4 de septiembre con una primera exposición colectiva en pequeño formato, de la que participaron 50 artistas. Fontelles indicó que alrededor de 400 personas asistieron a aquella inauguración y destacó la respuesta que tuvo el nuevo espacio cultural.
En la oportunidad, la coordinadora explicó que la galería buscará desarrollar exposiciones alejadas de los formatos tradicionales, con propuestas que permitan recuperar la historia artística de Paraná y acercar sus protagonistas a nuevos públicos. “Tenemos como objetivo hacer muestras no tan convencionales, sino ir buscando un poco la historia de la ciudad”, señaló.
El dibujo como lenguaje común
La nueva exposición reunirá a hombres y mujeres de diferentes edades y trayectorias. Aunque cada participante posee una impronta personal, las obras estarán relacionadas por el protagonismo de la línea. “Lo que tienen en común es que son dibujantes. Fundamentalmente aman el dibujo y lo esencial es la línea”, explicó Fontelles.
Cada artista abordará el lenguaje gráfico desde su propia mirada, con diferencias relacionadas con su formación, sus intereses y la época en la que comenzó a producir. “Cada uno tiene su impronta y su creatividad. Son varones y mujeres de distintas edades, y cada uno presenta una mirada peculiar sobre cómo se dibujaba en otra época, cómo se dibuja ahora y qué quiere comunicar”, añadió.
La coordinadora consideró que la experiencia de una obra no podía ser sustituida por una descripción. “El dibujo hay que mirarlo y los ojos de quien lo observa completan esa mirada”, afirmó.
Un diálogo entre distintas generaciones
Zubieta, por su parte, explicó que uno de los principales objetivos de Blanca Irradiante era generar intercambio entre artistas con recorridos diferentes. “Nos gustaría que la gente se acerque. Uno de los objetivos de la galería es el intercambio y el diálogo intergeneracional”, manifestó.
En ese sentido, destacó que los cinco artistas seleccionados representan diversas generaciones y formas de concebir una misma práctica. “Representan distintas generaciones y distintas formas de este gesto común que es dibujar el mundo”, sintetizó.
La curaduría buscó exhibir las transformaciones experimentadas por el dibujo durante las últimas décadas y mostrar cómo conviven técnicas, lenguajes y perspectivas diversas.
Recuperar la historia artística de la ciudad
Fontelles recordó que la formación artística cambió con el paso de los años y que las nuevas generaciones incorporaron otras ideas, recursos y formas de expresión.
“Hay todo un nuevo lenguaje y una nueva perspectiva. La vida va cambiando y la gente tiene que ir a ver cómo se dibujaba o pensaba hace 10 o 20 años, y qué hacen hoy los jóvenes”, sostuvo.
La exposición buscará dar visibilidad a artistas vinculados con Paraná y fortalecer la circulación de obras originales. Además de promover visitas, los organizadores pretenden contribuir al desarrollo del mercado artístico local.
“Tenemos la expectativa de que tanto la galería como el mercado de arte comiencen a funcionar y que la gente pueda tener un cuadro original en su casa”, expresó Fontelles.
La invitación estuvo dirigida tanto a quienes habitualmente concurren a exposiciones como a las personas que todavía no mantienen un vínculo cercano con las artes visuales. “Esperamos a todos los que se interesan por el arte y también a quienes todavía no, para que comiencen a interesarse”, convocó.
La información sobre la muestra y las actividades del espacio podrá consultarse a través de la cuenta de Instagram @blanca.irradiante.