Rige el aumento en los precios de los combustibles de YPF: los valores en Paraná

Rige el aumento en los precios de los combustibles de YPF

YPF aumentó un 1% promedio el precio de sus combustibles en todo el país y su presidente y CEO, Horacio Marín, explicó por qué la petrolera decidió aplicar una actualización menor a las subas de entre 2% y 5% registradas en otras compañías.

La decisión se tomó en medio de la volatilidad del precio internacional del petróleo, atravesado por el conflicto en Medio Oriente. Frente a ese escenario, Marín sostuvo que YPF continuará con el esquema denominado “buffer”, que busca evitar que las variaciones del crudo se trasladen de manera inmediata y completa a los surtidores.

“Nosotros hicimos un comunicado que aumentamos el 1%. ¿Por qué el uno y no el dos al cinco?”, planteó Marín al comparar la decisión de YPF con los incrementos aplicados por Shell, Axion y Puma.

Y explicó la estrategia de la petrolera: “Nos parece que tenemos que cuidar al consumidor. Nosotros tenemos un acuerdo honesto”.

Qué es el “buffer” que aplica YPF

El esquema de “buffer” está vigente desde abril y funciona como un mecanismo para amortiguar las oscilaciones internacionales del petróleo antes de trasladarlas a los precios locales de los combustibles.

La empresa decidió mantenerlo ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y las fuertes variaciones del crudo. “Está muy volátil el mercado”, advirtió Marín, quien también mencionó entre los factores de incertidumbre los ataques con drones contra refinerías rusas.

El titular de YPF ya había anticipado, no obstante, que una suba sostenida del petróleo internacional terminaría teniendo impacto en los precios que pagan los automovilistas argentinos. “Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100”, había explicado.

Cuánto cuestan las naftas y el gasoil de YPF

Con el incremento promedio del 1%, y tomando como referencia los valores informados desde la estación de servicios ubicada sobre uno de los accesos a Paraná, los precios quedaron de la siguiente manera:

-Nafta Súper: 2.179 pesos

-Infinia nafta: 2.355 pesos

-Diesel 500: 2.335 pesos

-Infinia Diesel: 2.499 pesos

Los precios pueden variar entre estaciones y zonas del país debido al sistema de “micropricing” utilizado por YPF. Mediante ese esquema, la petrolera establece valores de acuerdo con distintas variables, entre ellas la oferta y la demanda, la competencia, los horarios, los corredores viales y la ubicación geográfica.