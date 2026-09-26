Cura condenado por delitos de lesa humanidad pidió ser trasladado para ver al Papa León XIV

Christian von Wernich, ex capellán de la Policía bonaerense durante la última dictadura y condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, pidió autorización para ser trasladado temporalmente a la cárcel de Devoto con el objetivo de participar de la visita del papa León XIV.

Von Wernich, de 89 años, se encuentra detenido en Campo de Mayo y dirigió su solicitud al obispo de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, a quien le pidió que interceda ante la Justicia.

Según la información aportada, la visita de León XIV al penal de Devoto está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 8.30, durante la última jornada de su paso por Argentina.

El pedido de Von Wernich

En su carta, Von Wernich explicó que desea estar presente durante el encuentro del pontífice con las personas privadas de su libertad y recibir su bendición.

El sacerdote sostuvo que realiza la petición “con profunda humildad y confianza filial” y señaló como argumentos su edad, los 23 años que lleva privado de la libertad y su discapacidad motriz.

Su “más hondo anhelo espiritual”, escribió, es participar del encuentro con el pontífice. También afirmó que poder asistir “representaría un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final” de su vida.

Von Wernich solicitó específicamente la intervención del obispo para gestionar el permiso ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en la causa por la cual fue condenado.

Aclaró además que pretende permanecer en Devoto únicamente durante la presencia del Papa y argumentó que tanto la Unidad 34 de Campo de Mayo como la cárcel de Devoto dependen del Servicio Penitenciario Federal.

La condena a prisión perpetua

Von Wernich fue condenado en octubre de 2007 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata a prisión perpetua por delitos considerados crímenes de lesa humanidad.

La sentencia se convirtió en un antecedente especialmente relevante por tratarse de un sacerdote que se desempeñó como capellán de la Policía bonaerense durante la dictadura.

De acuerdo con los fundamentos judiciales incluidos en el material aportado, el tribunal consideró que Von Wernich “formaba parte de torturadores itinerantes” que circulaban por centros clandestinos de detención.

Al fundamentar aquella sentencia, el juez Carlos Rozanski afirmó: “Un sacerdote que se maneja con autoridad ante los carceleros, entrando y saliendo a su antojo de las celdas, no es un torturador cualquiera, es uno calificado”.

Ahora, casi dos décadas después de aquella condena, Von Wernich busca que la Justicia autorice excepcionalmente su traslado desde Campo de Mayo hasta Devoto para participar del encuentro con León XIV.