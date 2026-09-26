De los dos oros suramericanos al Mundial: el nuevo desafío de la entrerriana Magdalena Garro

La entrerriana Magdalena Garro conquistó dos medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, apenas concluyó su participación, comenzó a entrenarse para su próximo desafío: el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón que se realizará en octubre en Gualeguaychú.

La representante de Concepción del Uruguay integró el equipo argentino que se impuso en el K4 500 metros junto a Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto. Al día siguiente, volvió a subir a lo más alto del podio al ganar el K2 500 metros con Brenda Rojas.

El canotaje fue la disciplina que más medallas doradas aportó a la Argentina durante los Juegos, con un total de 11 títulos. Rojas, compañera de Garro en el K2, finalizó su actuación con cinco oros.

“Justo pude competir en el K2 y en el K4, que era algo que yo quería. Pude correr esas dos carreras, que era un objetivo personal, y pudimos ganarlas con el equipo”, expresó Garro en diálogo con Elonce.

Dos objetivos cumplidos

La palista entrerriana cuenta con una extensa trayectoria internacional, pero aseguró que cada medalla mantiene un valor especial. “Valoro por igual todas las medallas. Estoy muy feliz y satisfecha de haberme planteado un objetivo y poder cumplirlo”, manifestó mientras mostraba una de las preseas obtenidas.

La programación de las competencias debió ser modificada debido al viento intenso, la corriente y la presencia de grandes concentraciones de camalotes en la pista. Las condiciones provocaron daños en parte de la infraestructura y obligaron a los organizadores a suspender una de las jornadas.

Garro respaldó la decisión porque consideró que no estaban dadas las condiciones necesarias para garantizar una competencia equitativa. “Estuvo muy bien reprogramado porque las condiciones de ese día no estaban para competir. Nos íbamos a llenar de agua o se iba a hundir algún bote. Iba a llegar el que no se hundiera y eso era muy injusto para todos los palistas”, explicó.

Descansar para buscar la segunda medalla

La reprogramación provocó que la final del K4 y la ceremonia de premiación se realizaran durante la tarde del miércoles. Garro regresó a la villa deportiva alrededor de las 22.30 y debía levantarse a las 5.30 del día siguiente para competir en el K2.

La palista recibió numerosos mensajes y notificaciones después del primer oro, pero decidió no responderlos inmediatamente para priorizar el descanso. “Tenía muchísimos mensajes y notificaciones de Instagram, pero dije: ‘No puedo hacerlo ahora porque la prioridad es descansar para el próximo evento’”, recordó.

Garro explicó que buscó controlar la euforia por la primera medalla y recuperar la concentración para afrontar la prueba con Brenda Rojas. “Uno siempre trata de contestar y agradecer porque hay mucha gente que acompaña y ayuda, pero también tiene que pensar en la responsabilidad de competir y estar bien para el otro día”, afirmó.

La decisión dio resultado. Durante la mañana siguiente, la dupla argentina se impuso en el K2 500 metros y Garro consiguió su segunda presea dorada.

Del festejo a un nuevo entrenamiento

La entrerriana no tuvo demasiado tiempo para detenerse en los festejos. Tras completar las pruebas de velocidad, permaneció en Paraná para comenzar a entrenarse con Micaela Maslein, su compañera en el K2 Senior para el Mundial de Maratón.

Ambas habían obtenido la clasificación durante el selectivo nacional realizado en abril en el mismo escenario que recibirá la competencia internacional.

“Ya me metí en el próximo objetivo, que es el K2 junto a Micaela Maslein para el Mundial. Cerré lo que es el año de velocidad y me queda un último objetivo, que es el Mundial de Maratón”, señaló.

Garro y Maslein volverán a compartir una cita mundialista después de su participación en Rumania durante 2021. Según recordó la campeona suramericana, aquella experiencia les había dejado el deseo de tener una nueva oportunidad en la especialidad.

“Nos había quedado la espina del Mundial de Rumania. Pasaron algunas cosas que no nos dejaron competir al ciento por ciento y siempre nos planteamos el objetivo de volver a otro Mundial de Maratón”, contó.

Un Mundial en Entre Ríos

El Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se disputará del 22 al 25 de octubre en Gualeguaychú. Previamente, el 19 y 20 se desarrollará el certamen mundial para la categoría Máster.

Para Garro, competir en la provincia representará una oportunidad excepcional por la cercanía con su ciudad y por el acompañamiento que podrán recibir los representantes argentinos.

“Correr en Santa Fe y correr en Gualeguaychú es correr en nuestra casa. Es espectacular e increíble”, destacó.

Magdalena Garro ganó dos oros y ya se enfoca en el Mundial de Maratón

La deportista valoró además el desafío organizativo que implica recibir un campeonato de esa magnitud y reconoció el trabajo de la Federación Argentina de Canoas, la Comisión de Maratón y las instituciones de Gualeguaychú.

“Hay que valorar que las provincias y las ciudades se animen a estos eventos, que conllevan mucha organización, mucho tiempo y muchas garantías para poder estar a la altura”, remarcó.

“Desde nuestro lugar tenemos que sumar, entrenar y tratar de dejar a Argentina lo más alto que se pueda”, añadió.

El nivel del río y las alternativas

Garro anticipó que las integrantes del K2 tenían previsto instalarse en Gualeguaychú desde el lunes 19 o martes 20 de octubre. Antes de esa fecha buscarían realizar uno o dos entrenamientos en el circuito mundialista.

La evolución del río Uruguay aparecía como uno de los aspectos a seguir durante las semanas previas. Sin embargo, la palista aseguró que la realización del campeonato estaba garantizada.

“Más allá de si el río crece o no, está garantizado que se haga. Están trabajando en un miniplan B para adaptar la pista”, explicó.

“Con el río normal, un poco más crecido o muy crecido, se está trabajando en distintas opciones para que el evento se haga como corresponde. Sí o sí se hará en Gualeguaychú”, afirmó.

La dedicatoria de las dos medallas

Al momento de dedicar los dos oros obtenidos, Garro recordó a quienes la acompañaron durante toda su trayectoria, incluso antes de sus grandes resultados internacionales.

“Se los dedico a toda la gente que me acompaña, que nos ayuda, y no solo a quienes están siempre, sino también a quienes nos acompañaron cuando uno apenas era un deportista de club y tenía una pequeña ilusión de esto”, expresó.

La palista mencionó especialmente a su familia, sus amistades y los entrenadores que formaron parte de su recorrido en diferentes disciplinas.

“Todos los entrenadores te marcan. Hice muchos deportes y pasé por todos; todas las disciplinas te ayudan, te marcan y te enseñan. A todos ellos estoy siempre agradecida porque hoy forman a una deportista”, concluyó.