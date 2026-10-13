Violeta Figueroa reveló el secreto del éxito del CEF Nº 5 y habló de su futuro en Europa

Violeta Figueroa, una de las principales referentes del sóftbol femenino argentino, analizó el presente del CEF Nº 5 de Paraná después de conquistar su décimo título en el Campeonato Nacional de Clubes. La lanzadora, distinguida como la mejor del certamen, destacó el trabajo colectivo como principal explicación de los éxitos del equipo y repasó su experiencia internacional, que continuará durante 2027 con una nueva temporada en España.

En diálogo con El Once Deportivo, la deportista entrerriana, oriunda de Villa Clara y actualmente radicada en Santa Fe, compartió sus sensaciones tras la consagración del conjunto paranaense, que superó por 11 a 1 a Morón de Buenos Aires en la final de la vigésima edición del campeonato.

“La verdad llegamos invictas a la final. Tuvimos una ronda de seis partidos antes de la semifinal, que le ganamos al equipo de Bahía Blanca de Woman Power. Ganando ese partido, llegamos a la final contra Morón de Buenos Aires”, relató Figueroa.

El secreto detrás de los diez títulos del CEF Nº 5

El conjunto paranaense consiguió diez campeonatos en las veinte ediciones del Nacional de Clubes, una trayectoria que lo posicionó entre los principales protagonistas del sóftbol femenino argentino.

Figueroa explicó que, pese a los cambios de entrenadores y jugadoras a lo largo de los años, el equipo consiguió mantener una base sólida y una identidad colectiva que permitió sostener su rendimiento.

“Creo que lo más importante y lo más valioso para poder seguir teniendo este tipo de logros es el grupo que formamos. Eso es lo más valioso que tenemos nosotras como equipo”, afirmó.

Una campaña invicta y reconocimientos individuales

Durante el campeonato, el CEF Nº 5 demostró una marcada superioridad ofensiva y consiguió finalizar todos sus encuentros antes de los siete innings reglamentarios por diferencia de carreras.

“Creo que eso refleja una superioridad al bate, sobre todo en el ataque nuestro. Nosotras tenemos muy buenas bateadoras y eso es una de las partes más importantes del deporte, junto con el lanzamiento de la pitcher”, explicó.

Además de la distinción que recibió Figueroa como mejor lanzadora, Juliana Martínez fue reconocida como mejor bateadora y Lola Reitober obtuvo el premio a la jugadora más valiosa de la final.

Su experiencia en España y el regreso a Europa

La deportista de 24 años también repasó su recorrido internacional durante 2026, cuando tuvo la oportunidad de disputar una temporada en la División de Honor de España, representando a un equipo de Tenerife, en las Islas Canarias.

“Tuve la posibilidad de ir a jugar una temporada a España, así que vengo con ese ritmo de jugar afuera. Me volví para jugar los Odesur. Fue un torneo increíble, también ahora nuestro Nacional de Clubes, así que esperemos que siga la buena racha”, manifestó.

Figueroa contó que la oportunidad surgió a través de las redes sociales. “Un equipo de Tenerife, de Islas Canarias, me contactó para ir a reforzar su equipo. Juegan una liga nacional de toda España, en la División de Honor. El nivel es bueno, así que me ayudó como preparación”, señaló.

La lanzadora confirmó que volverá a competir en el país europeo durante la próxima temporada. Anteriormente, también había jugado en República Checa, donde encontró un nivel competitivo que consideró superior al de la liga española.

Las dificultades de combinar el deporte con el trabajo

Más allá de las oportunidades internacionales, Figueroa reconoció que desarrollar una carrera deportiva en el exterior implicó importantes sacrificios personales y laborales.

“Cuando yo me voy a jugar afuera, el trabajo que tengo acá claramente lo pierdo”, expresó. La deportista explicó que, al regresar a Santa Fe, debió buscar nuevamente una actividad laboral y reorganizar sus entrenamientos.

Como lanzadora, necesitó sostener una preparación específica incluso cuando no podía trasladarse a Paraná. Para ello, adquirió una red y pelotas que le permitieron practicar individualmente, además de viajar cuando tenía la posibilidad de entrenar con sus compañeras del CEF Nº 5.

El vínculo familiar y sus comienzos en el sóftbol

Figueroa recordó que comenzó a jugar en Villa Clara y que se incorporó al CEF Nº 5 en 2016, cuando tenía 14 años, siguiendo los pasos de su hermana, quien también desarrolló una destacada trayectoria internacional.

“Mi hermana me ha abierto puertas afuera y ahora yo tengo la posibilidad de abrir la puerta de ella también, así que nos podemos ayudar mutuamente”, destacó.

Al referirse a las condiciones deportivas de ambas, no dudó en elogiarla: “Mi hermana es la Messi del sóftbol de Argentina”.

La lanzadora explicó que su hermana compitió profesionalmente en México, participó del sóftbol universitario estadounidense y también jugó en Países Bajos.

Los próximos desafíos y la importancia del grupo

Después del título nacional, el CEF Nº 5 proyectó su participación en la Copa Morón, prevista para el 22 de noviembre. Mientras tanto, Figueroa continuará con su preparación individual y sus compromisos con la Selección Argentina, con la que obtuvo recientemente la medalla de bronce en el Sudamericano.

La deportista remarcó que, incluso cuando no existen competencias inmediatas, el seleccionado mantiene una planificación de entrenamientos con concentraciones mensuales de tres o cuatro días.

Finalmente, volvió a destacar el valor del grupo que integra desde hace una década. “El grupo es lo más importante para nosotras. También es la parte fundamental para sostener nuestra competencia en la liga local durante todo el año, que se hace un poco difícil”, concluyó.