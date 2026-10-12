CEF Nº5 se consagró campeón del 20º Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino “Hagamos Historia”

REDACCIÓN ELONCE
El CEF Nº 5 de Paraná se consagró campeón del 20º Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino “Hagamos Historia”, tras vencer a Morón en la final. El certamen reunió a diez equipos de distintas provincias y culminó con una emotiva entrega de premios.
El CEF se consagró campeón del 20º Campeonato Nacional de Sóftbol Femenino “Hagamos Historia”, disputado en el estadio Nafaldo Cargnel de Paraná. El conjunto local se quedó con el título de la categoría Mayores después de superar en la final a Morón, representante de la provincia de Buenos Aires, en una competencia que reunió a diez equipos.
El torneo concluyó este lunes con la entrega de premios y el reconocimiento a las participantes. La vigésima edición tuvo un significado especial para las organizadoras, ya que su realización había quedado pendiente desde el año anterior.
Teresa Deganutti, integrante del comité organizador, confirmó el resultado durante una entrevista con Elonce. “El campeón de esta edición ha sido CEF Nº5 del Poli, como le decimos nosotros, de acá de Paraná”, expresó.
Diez equipos participaron del campeonato nacional
La competencia contó con cinco representantes locales y otros cinco equipos provenientes de diferentes puntos del país. Por Paraná participaron CEF Nº 5, Estudiantes (CAE), Oro Verde, Don Bosco y Patronato.
También estuvieron presentes Morón, Berazategui, Woman Power de Bahía Blanca, Fábrica de Rosario y CEF Nº 18 de Tucumán, que completaron la nómina de participantes.
Deganutti destacó la satisfacción por haber concretado finalmente la vigésima edición del campeonato. “Estamos orgullosas y dichosas de haberlo hecho”, manifestó.
La emoción de celebrar los 20 años de “Hagamos Historia”
Alejandra, también integrante del comité organizador, realizó un balance positivo del encuentro y valoró el acompañamiento recibido durante las jornadas deportivas.
“Estamos super contentas porque la verdad que nos acompañó el tiempo más allá de que en algunos momentos nos jugó una mala pasada que llovió, pero no pudo empañar la jornada”, expresó.
La organizadora destacó que el campeonato también contó con emprendedores y actividades especiales. Entre ellas, mencionó la participación de Bernardita Gutiérrez durante la ceremonia inaugural del sábado.
“Tuvimos stands de emprendedores, tuvimos la presencia el sábado en la inauguración de Bernardita Gutiérrez. La verdad que este año pudimos realmente festejar la vigésima edición de Hagamos Historia”, señaló.
Una edición especial para distintas generaciones
Además, compartió además una experiencia personal que reflejó el significado del torneo para quienes han acompañado su crecimiento a lo largo de los años.
“Particularmente fue una emoción enorme porque mi hija fue su primera Hagamos Historia este año y para mí ya son 20 años desde que jugué mi primera Hagamos Historia”, recordó.
Asimismo, expresó el deseo de recuperar la convocatoria que el campeonato tuvo en otras épocas y continuar fortaleciendo el sóftbol femenino de la ciudad.