Entre Ríos debuta ante Santa Fe y sueña con el ascenso a la máxima categoría del hockey

La Selección Entrerriana de hockey sobre césped femenino llegó este martes a Córdoba para disputar el Campeonato Argentino de Selecciones Damas B, certamen en el que buscará conseguir el ascenso a la máxima categoría nacional. El equipo debutará este miércoles ante Santa Fe, continuará el jueves frente a Chaco y cerrará la fase de grupos el viernes contra Tucumán.

En diálogo con El Once Deportivo, las jugadoras compartieron sus expectativas, destacaron el trabajo realizado durante los últimos años y remarcaron la importancia de afrontar cada encuentro con responsabilidad. El seleccionado llegó al torneo después de haberse consagrado campeón de la categoría C en Neuquén durante 2025.

"Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Es un torneo muy duro, muy largo, con grandes selecciones", expresaron desde el plantel. Sin embargo, aseguraron que conocen el potencial del equipo y confían en la preparación realizada para afrontar la competencia.

Entre Ríos buscará dar otro paso después del título en Neuquén

Las integrantes del seleccionado destacaron que el presente deportivo fue consecuencia de un proceso de trabajo sostenido, que permitió consolidar un grupo de jugadoras con experiencia compartida.

"Venimos haciendo un lindo trabajo, un lindo proceso. No es solamente este año, sino que venimos del año pasado, cuando jugamos la C y salimos campeonas en Neuquén", señalaron.

Además, explicaron que gran parte del plantel se mantuvo desde aquella consagración, lo que favoreció el conocimiento entre las jugadoras y el funcionamiento colectivo.

"Somos un equipo que venimos hace años conociéndonos y creo que son años de trabajo en los que nos venimos preparando. Estamos a la altura del torneo que vamos a jugar", manifestaron.

El regreso de Florencia Mutio después de siete años

Una de las novedades del seleccionado fue el regreso de Florencia Mutio, quien volvió a integrar el equipo entrerriano después de siete años de ausencia.

La arquera contó que durante esta temporada retomó la actividad competitiva y que recibió la propuesta de incorporarse nuevamente al seleccionado.

"El año pasado estuve entrenando arqueras de las chicas y este año me dijeron si tenía ganas de sumarme", relató.

Mutio reconoció que regresar a la competencia nacional representó un esfuerzo importante, aunque destacó la satisfacción de volver a vestir la camiseta provincial.

"Tenía ganas de jugar este torneo a este nivel y de compartir con las chicas, que la verdad es un grupo espectacular. Feliz de poder estar representando la provincia de nuevo", expresó.

El emocionante encuentro entre una arquera y su referente

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando Ema Terovich habló sobre la posibilidad de compartir el seleccionado con Florencia Mutio, a quien reconoció como una de sus principales referentes deportivas.

"Como le decían mis papás, era un sueño poder compartir un viaje con Flopa. Nunca se me pudo dar y ahora se me dio esta oportunidad", contó la joven arquera.

Además, destacó que la experiencia le permitió aprender de una deportista a la que admiraba desde hacía varios años.

"Es un sueño cumplido y, donde me toque estar, aprendo muchísimo. Más que nada teniéndola acá cerca, hasta comparto habitación", manifestó.

Por su parte, Mutio destacó el compañerismo entre las arqueras y aseguró que todas estaban preparadas para acompañar al equipo desde el lugar que les correspondiera.

Los rivales y el objetivo de seguir creciendo

Máxima Du Portal explicó que el seleccionado entrerriano estaba integrado por un grupo joven, con proyección y varios años de trabajo compartido.

"Somos un equipo muy joven, con mucha proyección. Venimos trabajando desde después de la pandemia, el equipo se va manteniendo más o menos igual", señaló.

La jugadora remarcó que, más allá del objetivo deportivo inmediato, también buscaban fortalecer el proceso de formación para las próximas generaciones.

"Ojalá en algún momento pueda ser la A, pero hoy en día lo que más quiere el equipo es seguir creciendo y fortaleciéndonos en el torneo que ahora nos toca", expresó.

HOCKEY SOBRE CÉSPED ENTRE RÍOS VA POR EL ASCENSO

Sobre los rivales, las jugadoras explicaron que conocían especialmente a Santa Fe por los encuentros disputados en el tradicional torneo Dos Orillas. En cambio, señalaron que tenían menos antecedentes recientes frente a Chaco y Tucumán.

En cuanto a los posibles cruces de la siguiente instancia, identificaron a Tandil como uno de los seleccionados más exigentes del otro grupo, que también integraban Sudoeste de Buenos Aires, Catamarca y Santiago del Estero.

El cronograma de Entre Ríos en el Campeonato Argentino

La Selección Entrerriana comenzará su participación este miércoles 14 de octubre frente a Santa Fe. El jueves 15 enfrentará a Chaco y el viernes 16 jugará contra Tucumán, en el cierre de la fase de grupos.

El campeonato reúne a ocho seleccionados divididos en dos zonas. El equipo que se consagre campeón obtendrá el ascenso a la categoría A, denominada Zona Campeonato, donde compiten los principales seleccionados provinciales del país.

Tras llegar a Córdoba, las jugadoras tenían prevista una charla técnica durante la noche del martes, seguida de la cena y el descanso, con el objetivo de preparar el primer encuentro.

El agradecimiento a los clubes y las familias

Antes de despedirse, las integrantes del plantel enviaron un mensaje a quienes acompañan el desarrollo del hockey entrerriano.

"Esperamos que nos estén alentando", expresaron, al tiempo que invitaron a seguir las alternativas del campeonato a través de las transmisiones deportivas disponibles.

También agradecieron especialmente a sus familiares y a las instituciones que colaboraron para que el seleccionado pudiera participar de la competencia.

"A cada uno de nuestros clubes, que sin dudas, si no fuese por los clubes, esto claramente no sería posible, que hacen un esfuerzo enorme también para que nosotras podamos estar acá", destacaron.