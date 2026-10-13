Tras vencer a Güemes, Patronato volvió al trabajo y prepara tres partidos claves por la permanencia

Patronato volvió este martes a los entrenamientos en La Capillita después de conseguir una victoria importante para su permanencia en la Primera Nacional. El 2 a 0 ante Güemes de Santiago del Estero le permitió llegar a 37 puntos y afrontar las últimas tres fechas con mayor margen respecto del descenso.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes se impuso el domingo en Paraná con goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega. Ambos ingresaron durante el segundo tiempo y marcaron los tantos que resolvieron un encuentro entre dos conjuntos necesitados de sumar.

El resultado también determinó el descenso de Güemes al Torneo Federal A. El visitante quedó con 23 unidades, sin posibilidades matemáticas de alcanzar una posición de permanencia cuando todavía restan nueve puntos en disputa.

Una victoria acompañada por otros resultados

El triunfo no fue la única noticia favorable para Patronato durante la fecha. Chacarita perdió 2 a 1 frente a Almagro y Nueva Chicago cayó por el mismo resultado ante Temperley, dos marcadores que beneficiaron al conjunto entrerriano.

El rojinegro quedó en el puesto 15 entre los 18 equipos de la Zona B, cuatro unidades por encima del Funebrero, que suma 33 y ocupa el otro lugar de descenso. Chicago tiene 36 puntos y se encuentra inmediatamente por debajo del elenco de Fuentes.

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Más arriba aparecen Quilmes, con 39 unidades, y Agropecuario, con 40. La diferencia obtenida durante el último fin de semana mejoró la situación del equipo de Paraná, aunque todavía necesita sumar para asegurar su continuidad.

El regreso al trabajo y el próximo compromiso

Con ese panorama, el plantel retomó la actividad este martes con ejercicios en el gimnasio de La Capillita. La preparación está orientada al primero de los tres encuentros que definirán su cierre de campeonato.

Este sábado 17 de octubre, Patronato visitará a Tristán Suárez. Será su siguiente oportunidad de sumar después de la victoria como local, con el objetivo de sostener la ventaja sobre los equipos que lo siguen.

Luego, el domingo 25, recibirá a Agropecuario en un cruce entre conjuntos que aún buscan asegurar la permanencia. La última presentación será como visitante ante Atlético Rafaela, partido al que podría llegar con la categoría garantizada.

Qué necesita para asegurar la permanencia

Patronato depende de sí mismo: si consigue seis puntos en las tres jornadas restantes, alcanzará los 43 y quedará fuera del alcance de Chacarita. El Funebrero, aun ganando todos sus compromisos, puede llegar como máximo a 42.

Si suma cinco unidades, el conjunto entrerriano terminará con 42 y podría igualar con Chacarita. En caso de que esa igualdad defina un descenso, corresponderá disputar un desempate; con cuatro puntos o menos, necesitará que lo acompañen otros resultados.

El cierre también incluye un enfrentamiento entre Chacarita y Nueva Chicago en la última fecha, que obligará a sus perseguidores a dejar puntos. Mientras tanto, el triunfo sobre Güemes dejó al rojinegro mejor ubicado para encarar la recta final y buscar la permanencia antes de viajar a Rafaela.