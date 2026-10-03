Hockey sobre césped: Paraná recibe el Campeonato Regional de Clubes de Damas Sub 16

El Campeonato Regional de Clubes de Damas Sub 16 en Paraná reúne durante este fin de semana a equipos de distintas asociaciones del NEA, en una competencia que tiene como premio principal una plaza para el Campeonato Argentino de Clubes B 2027.

El certamen se desarrolla durante cuatro jornadas y cuenta con la participación de ocho instituciones. La competencia reúne a clubes de Rosario, Santa Fe, Paraná y Misiones, cuyos equipos buscan avanzar en el torneo y conseguir el objetivo deportivo.

Susana Suárez, referente de la organización (Elonce)

Según explicó Susana Suárez, referente de la organización, el certamen tiene una particularidad importante: "El ganador de este torneo toma una plaza para el 2027 al Argentino de Clubes B". Posteriormente, el campeón de esa instancia puede continuar el camino hacia la máxima categoría nacional.

Ocho equipos compiten en Paraná

La competencia reúne a tres clubes de Rosario: Provincial, Universitario y Old Resian. También participan dos representantes de Santa Fe, Crai y Alma Juniors, además del local Paraná Rowing y Talleres de Paraná.

El listado se completa con Guaraní de Misiones, que afrontó un extenso viaje para participar del campeonato. Los equipos acceden a estas competencias de acuerdo con el ranking correspondiente a sus respectivas asociaciones.

Para las jugadoras Sub 16, el torneo representa además una experiencia que trasciende los resultados deportivos. Suárez destacó el vínculo que se genera entre las integrantes de los equipos, muchas de las cuales comparten el recorrido desde las categorías formativas.

El deporte y el esfuerzo de las familias

"Estás jugando este torneo con tu amiga, con tu compañera, con la que venís desde la escuelita de hockey", explicó Suárez al referirse a los recuerdos que dejan este tipo de competencias.

La dirigente también remarcó el esfuerzo que realizan las instituciones y las familias para que las jugadoras puedan participar. Los viajes, la estadía y la duración de los torneos implican una organización importante, especialmente para los equipos que llegan desde otras provincias.

(Elonce)

En ese sentido, señaló que la competencia se extiende durante varios días y que algunas delegaciones deben afrontar viajes de hasta 14 o 16 horas, como ocurre con el representante de Misiones. Aun así, destacó que las jugadoras participan "con ganas" y que los cupos de estos torneos organizados por la Confederación suelen completarse.

Rowing aseguró su permanencia

El Paraná Rowing Club, anfitrión del campeonato, tuvo un desempeño que le permitió avanzar en la competencia. El equipo terminó tercero en su zona y debió disputar un cruce para mantener la categoría.

La situación quedó resuelta durante la jornada de este sábado, ya que el conjunto local consiguió ganar el partido correspondiente y aseguró su permanencia.

(Elonce)

Más allá del resultado deportivo, la realización del torneo también representa un movimiento importante para la institución anfitriona y para las familias que acompañan a las jugadoras. Durante las jornadas, padres y colaboradores participan de distintas actividades para reunir fondos destinados a los viajes.

La competencia continuará durante la jornada y tendrá como objetivo definir las posiciones finales y al equipo que obtendrá la plaza para disputar el Argentino de Clubes B 2027.