Boca recibe a Vasco da Gama sin Paredes: Arruabarrena sorprende con un cambio en el ataque

Boca Juniors enfrentará a Vasco da Gama este martes, desde las 21.30, en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará conseguir una ventaja como local para afrontar la revancha en Brasil. Sin embargo, deberá hacerlo sin su capitán y principal referente, Leandro Paredes, quien quedó descartado por una lesión muscular.

El entrenador definió una formación que mantendrá la estructura habitual, aunque introducirá modificaciones importantes en el mediocampo y el ataque. La principal sorpresa será la presencia de Enner Valencia desde el arranque en reemplazo de Miguel Merentiel, quien venía siendo una pieza habitual del equipo.

Además, Williams Alarcón ocupará el lugar que dejó vacante Paredes. El mediocampista chileno compartirá la zona central con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que Carlos Palacios tendrá la responsabilidad de conectar el mediocampo con los delanteros.

Arruabarrena apuesta por Valencia y mantiene el esquema

La decisión de incluir a Valencia respondió a una búsqueda de mayor presencia física y capacidad aérea dentro del área rival. El delantero fue probado durante los últimos entrenamientos y finalmente se impuso en la consideración del cuerpo técnico.

De esta manera, Merentiel comenzará el encuentro entre los suplentes, pese a que había convertido el gol del empate 2-2 frente a Instituto de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

Durante la preparación también se evaluó la posibilidad de incluir a Sebastián Villa desde el inicio y modificar el sistema táctico a un 4-2-3-1. Sin embargo, Arruabarrena optó por sostener el 4-3-1-2, esquema que utilizó habitualmente.

La formación de Boca ante Vasco da Gama

El equipo mantendrá su línea defensiva, con Álvaro Montero en el arco y Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en el fondo, indicó TyC Sports.

En el mediocampo estarán Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Williams Alarcón. Carlos Palacios jugará como enlace, mientras que Leonel Flores y Enner Valencia conformarán la dupla ofensiva.

Los 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.