Guido Cabrera, sobre La Unión de Colón: “Buscamos dar un salto de calidad y llegar a una final”

La Unión de Colón debutará este sábado ante Provincial de Rosario en una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría del básquetbol nacional. El encuentro se disputará desde las 20.30, en condición de visitante. En la previa, Guido Cabrera, uno de los referentes del conjunto entrerriano, dialogó con El Once Deportivo sobre la preparación del equipo y las expectativas para el campeonato.

El jugador destacó que el plantel atravesó una pretemporada exigente, marcada por la incorporación de varios refuerzos y la necesidad de adaptar a los nuevos integrantes al sistema de juego del entrenador Guastavino. Además, aseguró que el equipo cuenta con mayores alternativas que en la campaña anterior.

“Bastante duras fueron la pretemporada y la preparación, tratando de insertar a los nuevos chicos, que son varios. Hemos cambiado piezas. Se hizo bastante larga la espera. Estamos ansiosos por jugar”, expresó Cabrera.

La Unión buscará superar lo conseguido en la última temporada

El conjunto de Colón viene de disputar una campaña histórica, en la que alcanzó las semifinales de la Liga Argentina y quedó eliminado frente a San Isidro. Ahora, el objetivo será mejorar ese rendimiento y dar un paso más en la competencia.

“Buscamos es dar un salto de calidad aún superior a lo que fue lo del año pasado, estar un escalón más arriba, es decir, llegar a una final”, afirmó el basquetbolista.

Cabrera explicó que las modificaciones en el plantel respondieron a la intención de fortalecer el funcionamiento colectivo, pese a los buenos resultados obtenidos durante el campeonato anterior.

“Más allá de que el año pasado tuvimos una buena temporada, este año tenemos buen material, buenos recursos y un equipo largo, que capaz el año pasado en último momento nos quedamos medio cortos”, sostuvo.

Los refuerzos y la adaptación al equipo

Entre los jugadores que continuaron en La Unión se encuentran Guido Cabrera, Matías “Tute” Caire y Lucio Longoni, quienes aportarán experiencia y conocimiento del funcionamiento del equipo.

Para esta temporada se incorporaron Ignacio Dacunda, Ignacio García, Joaquín Sánchez y Gianfranco Sinconi, entre otros integrantes del plantel.

“El ensamble es positivo porque son todos chicos jóvenes, que no les cuesta ensamblarse a un equipo, que escuchan a los mayores continuamente. Siempre estamos hablando con ellos, siempre estamos ahí cerca intentando dar un consejo”, explicó.

Además, señaló que el conjunto cuenta con diferentes alternativas ofensivas, una característica que considera fundamental para afrontar una temporada extensa.

“Tenemos muchas variantes, tenemos gol en todas las manos, que no vamos a depender de dos o tres jugadores a lo largo de un partido, de una temporada para anotar, sino que todos tienen capacidad de gol”, remarcó.

La deuda pendiente: ganar como visitante

Uno de los principales desafíos que tendrá La Unión será mejorar su rendimiento fuera de Colón, un aspecto que Cabrera identificó como una de las dificultades de la temporada anterior.

El jugador recordó que el equipo había conseguido una notable fortaleza como local, donde sufrió muy pocas derrotas, pero no logró sostener esos resultados cuando debió disputar encuentros fuera de casa.

“El año pasado tuvimos un déficit muy importante que era el salir a jugar fuera de casa. No tuvimos buenos resultados”, reconoció.

En contrapartida, destacó el rendimiento del equipo en su estadio. “Acá en Colón se hizo, vamos a decir, un imperio porque casi no perdimos”, expresó.

Por ese motivo, consideró: “Creo que es una linda oportunidad mañana de arrancar con el pie derecho, de arrancar positivo y empezar poco a poco a saldar esa deuda”.

El recuerdo de la semifinal y el desafío de llegar más lejos

Cabrera también se refirió a la eliminación frente a San Isidro y reconoció que las lesiones condicionaron al equipo en la etapa decisiva del campeonato.

“Fue un temporadón. Yo estoy totalmente convencido de que si Rodri no se nos lesionaba y Lucio también, habríamos jugado la final”, aseguró.

Aunque valoró el recorrido realizado, admitió que la eliminación dejó sensaciones encontradas entre los jugadores que permanecieron en el plantel.

“Disfrutamos esa temporada, disfrutamos haber llegado hasta la semifinal. A Tute, a Lucio y a mí nos quedó un sabor bastante amargo”, expresó.

El basquetbolista sostuvo que el objetivo de alcanzar una final no debe transformarse en una presión para los refuerzos, sino en una motivación para mejorar.

“Es un lindo desafío para los que renovamos y un lindo desafío para los que llegan”, afirmó.

La importancia de mantener la tranquilidad

Más allá de las expectativas, Cabrera consideró que será necesario evaluar el rendimiento del equipo a lo largo de toda la temporada, sin sacar conclusiones apresuradas por los primeros resultados.

“Como siempre dice Guasta, a los primeros partidos vos llegás en un 60 o 70% del total de tu capacidad”, explicó sobre el proceso de adaptación y crecimiento colectivo.

También remarcó que los resultados iniciales no necesariamente reflejarán el verdadero potencial del conjunto.

“Que ahora arranquemos 3-0 no quiere decir que somos el mejor equipo del mundo. Si arrancamos 0-3 no quiere decir que seamos el peor”, señaló.

En ese sentido, insistió en la importancia del trabajo diario, la competencia interna y la corrección de errores para alcanzar el mejor funcionamiento posible.

El mensaje de Cabrera a los hinchas de La Unión

Antes de finalizar la entrevista, el jugador agradeció el acompañamiento de los simpatizantes que siguieron al equipo durante la temporada pasada y los invitó a continuar apoyando al plantel.

EL ONCE DEPORTIVO - BÁSQUET - LIGA ARGENTINA GUIDO CABRERA - LA UNIÓN (COLÓN)

“Espero que vengan esta temporada, que sigan apoyando, que no me caben dudas de que vamos a dar lo mejor de nosotros y se van a sentir muy representados”, expresó.