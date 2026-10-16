De Feliciano a Francia: Facundo Hernández contó cómo llegó al vóley europeo y sus nuevos desafíos

REDACCIÓN ELONCE
El voleibolista entrerriano Facundo Hernández se prepara para debutar en la segunda división de Francia. En diálogo con Elonce, repasó sus comienzos en Feliciano, su paso por Paracao y Vélez, la adaptación al vóley europeo y sus objetivos profesionales.
Facundo Hernández en Francia atraviesa una nueva etapa de su carrera deportiva. El voleibolista oriundo de San José de Feliciano se prepara para debutar en la segunda división francesa, después de haber pasado por distintos clubes argentinos. El jugador llegó a Europa el 23 de agosto y actualmente reside en Lens, donde enfrenta el desafío de adaptarse a un nuevo idioma, una mayor exigencia deportiva y una cultura diferente.
En diálogo con el programa "El Once Deportivo", Hernández repasó sus comienzos en Entre Ríos, su paso por Paracao y Vélez, y las expectativas que tiene para la temporada 2026-2027. Además, contó cómo surgió la oportunidad de incorporarse al vóley francés y cuáles son sus objetivos profesionales.
El entrerriano explicó que su llegada a Europa fue posible gracias al contacto de un excompañero de Paracao, Juan Pablo Pereyra, quien ya tenía experiencia en Francia. “Me pasó el contacto, justo estaban necesitando un jugador central, nos contactamos con mi manager y por suerte se pudo dar la oportunidad”, relató.
Sus primeros pasos en el vóley entrerriano
Hernández recordó que comenzó a practicar vóley en Feliciano sin imaginar que llegaría a convertirse en jugador profesional. Sus primeras experiencias estuvieron vinculadas con encuentros entre amigos y competencias escolares, donde el deporte representaba principalmente una actividad recreativa.
“En Feliciano con amigos, más por compartir, viajar a torneos”, expresó. Posteriormente, en 2021, tuvo su primera experiencia federada en San José, localidad cercana a Colón, donde participó de la liga provincial.
El deportista también recordó que durante su infancia y adolescencia practicó distintas disciplinas. “He hecho varios deportes, he jugado al hockey, al rugby, de todo, menos al básquet”, comentó. Sin embargo, el vóley terminó convirtiéndose en la actividad que le abrió las puertas a una carrera profesional.
El salto a Paracao y la oportunidad de jugar en la máxima categoría
Uno de los momentos decisivos de su trayectoria llegó cuando tuvo la posibilidad de incorporarse a Paracao, en Paraná. Inicialmente, su intención era participar de las divisiones inferiores, pero una concentración destinada a jugadores del plantel de A1 modificó sus expectativas.
“La idea en ese momento era solamente competir en las inferiores de Paracao y justo se dio la oportunidad de que estaba la concentración para jugadores de A1. Tuve la suerte de ser parte de ese equipo ese año”, recordó.
La experiencia significó un cambio importante porque comenzó a compartir entrenamientos con jugadores que anteriormente había seguido como espectador. Entre ellos mencionó a Julián López y Gonzalo Lapera, a quienes admiraba por su nivel deportivo. “Yo los veía jugar y decía: ‘¡Qué animales!’. Después, al año siguiente, me veía entrenando con ellos y decía: ‘No, esto no puede estar pasando’”, relató sobre aquella etapa que marcó su crecimiento.
Su experiencia en Buenos Aires y la llegada a Vélez
Después de su paso por Paracao, Hernández recibió la posibilidad de continuar su carrera en Buenos Aires. El vínculo con Julián López, quien había sido capitán del equipo entrerriano, facilitó su incorporación a Vélez para disputar competencias metropolitanas.
El jugador destacó que aquella experiencia le permitió sumar minutos de juego y adaptarse rápidamente a un ambiente competitivo. “Me fui a Buenos Aires, llegué, empecé a jugar de titular y a ganar experiencia”, señaló.
Además de Vélez, su recorrido incluyó una etapa en Defensores de Banfield. Estas experiencias le permitieron consolidarse como central y continuar su desarrollo hasta recibir la propuesta para trasladarse al exterior.
Cómo es la adaptación al vóley de Francia
Hernández reconoció que sus primeras semanas en Francia estuvieron marcadas por las diferencias en la preparación física y la organización de los entrenamientos. La intensidad de las prácticas fue uno de los aspectos que más le costó asimilar.
“Acá, en cuanto a nivel y jugadores, es más complicado el tema de los entrenamientos. Entrenamos todo el día, a la mañana y a la tarde. El primer mes me costó mucho adaptarme a su sistema de entrenamiento”, explicó.
Sin embargo, aseguró que progresivamente logró acomodarse a las exigencias. Durante la preparación, su equipo disputó amistosos y torneos frente a rivales de distintas categorías, incluso con una gira por República Checa. “Hemos viajado a República Checa, jugamos amistosos con equipos de A1, de mayor nivel que el nuestro, y hemos tenido resultados muy buenos”, destacó.
Una liga más extensa y con mayor exigencia
El voleibolista también comparó las características del campeonato francés con las competencias que disputó en Argentina. Una de las principales diferencias que identificó fue la cantidad de partidos y la paridad entre los equipos.
“Deportivamente hay bastante diferencia en cuanto a lo parejos que son los equipos. Son 12 y todos tienen un nivel similar, entonces se hace largo. Además, es una liga más extensa”, explicó.
Según detalló, la temporada contempla aproximadamente 33 partidos de liga, además de los compromisos correspondientes a la Copa de Francia. La competencia se extenderá hasta mayo, con encuentros programados incluso durante las fiestas de fin de año. “Tenemos un partido de liga y uno de copa, entonces no tenés descanso. Tenemos partido el 23 de diciembre, el 27, creo que el 2 o 3 de enero”, comentó.
La expectativa por el debut como local
Durante la entrevista, Hernández manifestó su entusiasmo por el comienzo de la temporada oficial. El equipo venía de disputar varios encuentros preparatorios y se encontraba ajustando los últimos detalles para afrontar la competencia.
“Estoy ansioso por arrancar. Nos tocan equipos bastante fuertes, pero creo que nos sirve mucho por cómo nos venimos preparando”, sostuvo.
El entrerriano explicó que el calendario inicial había sufrido modificaciones y que su debut estaba previsto para el viernes siguiente a la entrevista, como local. La posibilidad de jugar ante sus hinchas generó expectativas dentro del plantel. “Por suerte arrancamos de locales con nuestra gente, así que esperemos hacerlo de la mejor manera”, expresó.
El acompañamiento de los hinchas franceses
Otro aspecto que llamó la atención del jugador fue la importancia que tiene el vóley en la comunidad donde se encuentra. Según contó, los clubes cuentan con estadios de grandes dimensiones y una importante presencia de público. “Son estadios enormes, se llenan de gente. He visto videos y partidos del año anterior porque todavía no hemos jugado en nuestra cancha”, comentó.
Hernández consideró que el acompañamiento de los simpatizantes representa un estímulo para los deportistas. “La gente acompaña mucho, son muy fanáticos del club, así que eso es buenísimo para nosotros”, destacó.
Durante la pretemporada, el equipo también consiguió resultados positivos ante rivales de la región, entre ellos una victoria por 3 a 1 frente a Reims, después de haber perdido anteriormente una final contra el mismo adversario.
El idioma y las diferencias culturales
Fuera de la cancha, Hernández también debió acostumbrarse a vivir en un país con un idioma y costumbres diferentes. Reconoció que el traslado se concretó rápidamente y que no contaba con conocimientos previos de francés. “Costó, la verdad fue todo muy de pronto y el idioma no lo tenía, así que de a poco vamos, pero por suerte bastante bien”, explicó.
Actualmente, dedica parte de su tiempo libre al aprendizaje del idioma mediante aplicaciones y plataformas digitales. Además, contó que anteriormente había estudiado inglés con una profesora.
El jugador también destacó las diferencias gastronómicas y culturales que encontró desde su llegada. Entre las costumbres argentinas que más extraña mencionó la posibilidad de compartir un asado, algo que resulta más complicado en su nuevo lugar de residencia.
Sus objetivos y el deseo de continuar en Europa
Al ser consultado sobre sus expectativas profesionales, Hernández reconoció que llegar a Francia representó un logro importante dentro de una carrera que comenzó de manera recreativa en Feliciano. “La verdad es que ya es un montón haber llegado a jugar a la A2 de Francia, que es una de las potencias del vóley”, expresó.
Sin embargo, el entrerriano manifestó su intención de continuar creciendo y sumar nuevas experiencias en el continente europeo. “Poder seguir consiguiendo equipos y seguir jugando acá en Europa, que es un nivel muy bueno y te ayuda a seguir creciendo”, sostuvo.
Por el momento, su rutina está dedicada exclusivamente al deporte y al aprendizaje del idioma. La intensidad de los entrenamientos y el calendario de competencias limitaron sus posibilidades de realizar otras actividades.
La familia y Feliciano, lo que más extraña
Aunque se mostró entusiasmado con su presente deportivo, Hernández reconoció que la distancia de sus seres queridos constituye uno de los aspectos más difíciles de su experiencia en Francia.
“Más que nada la familia, porque más allá de que estaba en Buenos Aires, nos veíamos bastante seguido”, contó al referirse a las personas que permanecen en Argentina.
También aseguró que extraña su ciudad natal, a la que acostumbraba regresar cada vez que tenía días libres. “Desde que me fui, trataba de volver siempre que podía, cuando tenía libre, pero ahora se extraña mucho más”, manifestó.
Debido a que la temporada finalizará en mayo, el deportista anticipó que permanecerá en Francia durante las fiestas de fin de año. Antes de despedirse de la entrevista con Elonce, envió un mensaje a quienes lo acompañaron desde sus comienzos. “Le mando un saludo grande a toda mi familia, a mi mamá, mi papá, mis hermanos, a mis abuelos, a mi novia y a toda su familia, y a todos los que siempre de alguna forma hacen llegar su apoyo desde allá”, concluyó.