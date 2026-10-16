Boca venció 2-1 a Talleres, quedó como único líder de la Tabla Anual y llega entonado a la Sudamericana

Boca Juniors derrotó 2-1 a Talleres en la Bombonera, con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores. El Xeneize remontó el resultado, alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual y se prepara para enfrentar a Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors venció 2-1 a Talleres este viernes en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y quedó como único líder de la Tabla Anual con 54 puntos. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzó en desventaja por un gol de Matías Galarza, pero logró revertir el marcador gracias a las definiciones de Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Con este resultado, el Xeneize superó a Independiente Rivadavia, que suma 52 unidades, y se ubicó en lo más alto de la clasificación general, aunque todavía resta completarse la jornada. Esa posición le permitiría acceder directamente a la Copa Libertadores 2027 y obtener el título de campeón de Liga, según el sistema de competencia vigente.
Además, Boca quedó como escolta de Instituto en la Zona A del Clausura y consiguió una victoria importante desde lo anímico, a pocos días de disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Talleres sorprendió, pero Merentiel respondió rápidamente
El encuentro comenzó con dificultades para Boca, que evidenció signos de cansancio en medio de un calendario exigente. Talleres aprovechó los espacios y abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo.
GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERES El mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/pUnecqi53Z— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
Matías Galarza recibió la pelota sin oposición y sacó un potente remate desde larga distancia que terminó en el arco local. La falta de presión sobre el mediocampista permitió que el conjunto cordobés se adelantara rápidamente.
Sin embargo, la ventaja duró apenas seis minutos. Boca recuperó una pelota en campo rival tras un error de Talleres y Miguel Merentiel definió con un derechazo cruzado para establecer el 1-1.
RÁPIDAMENTE, MERENTIEL LO EMPATÓ PARA BOCA La Bestia abrió el pie y definió muy bien ante Unsain para poner el 1-1 ante Talleres. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/T7vC6zYlmy— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
Boca tomó el control y estuvo cerca de ampliar la diferencia
El empate modificó el desarrollo del partido. El conjunto conducido por Arruabarrena comenzó a manejar la pelota, ganó terreno y generó situaciones que exigieron al arquero Ezequiel Unsain.
El guardameta de Talleres tuvo intervenciones importantes para sostener la igualdad durante el primer tiempo, cuando Boca logró imponer mayor intensidad y presencia ofensiva.
Pese al dominio local, el conjunto cordobés estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja antes del descanso. Agustín Álvarez Martínez protagonizó una de las últimas situaciones de la etapa inicial con un remate que se estrelló contra el palo.
Leonel Flores marcó un golazo para completar la remontada
En el complemento, Boca mantuvo la iniciativa ante un Talleres que mostró dificultades para recuperar el protagonismo. El equipo local aprovechó ese escenario y encontró rápidamente el gol de la victoria.
La jugada decisiva tuvo como protagonista a Leonel Flores, quien recibió sobre el sector izquierdo, encaró hacia el centro del campo y sacó un remate preciso hacia el palo más lejano de Unsain.
GRAN DEFINICIÓN DE FLORES PARA EL 2-1 DE BOCA El juvenil abrió el pie y metió un gran gol para dar vuelta el encuentro ante Talleres. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/vst38kKHXS— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
La definición del juvenil estableció el 2-1 definitivo y desató el festejo en la Bombonera. Con esa acción, Boca completó la remontada y consiguió tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato.
Boca lidera la Tabla Anual y apunta a la Copa Libertadores
El triunfo dejó al Xeneize con 54 unidades en la Tabla Anual, dos por encima de Independiente Rivadavia, que acumula 52. La clasificación todavía puede registrar modificaciones cuando se complete la fecha.
En la Zona A del Torneo Clausura, Boca también mejoró su ubicación y quedó como escolta de Instituto, manteniéndose entre los principales protagonistas de su grupo.
La victoria adquirió especial relevancia por el calendario internacional del equipo, que afrontará en los próximos días uno de sus compromisos más importantes de la temporada.
La revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana
Boca llegó al encuentro frente a Talleres después de perder 1-0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Aquella derrota había interrumpido una extensa racha invicta durante el ciclo de Rodolfo Arruabarrena.
Ahora, el equipo argentino buscará revertir la serie el próximo martes, desde las 21:30, en el estadio Maracaná de Brasil, con el objetivo de conseguir la clasificación a la final del certamen continental.
Por su parte, Talleres continuó en el último puesto de la Zona A con apenas nueve puntos. El conjunto cordobés intentará recuperarse el próximo sábado, desde las 17, cuando reciba a Defensa y Justicia.