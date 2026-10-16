Boca derrotó a Talleres en La Bombonera y es líder de la Tabla Anual

Con goles de Miguel Ángel Merentiel y Leonel Flores, Boca se impuso 2-1 sobre Talleres de Córdoba en La Bombonera en la noche del viernes.
Boca logró una merecida victoria sobre Talleres de Córdoba por 2 a 1 en la noche del viernes, en un partido correspondiente a la Zona A del Torneo Clausura.
Miguel Ángel Merentiel y Leonel Flores consiguieron los tantos del Xeneize, mientras que Matías Galarza le había dado la ventaja inicial al elenco cordobés.
Con este resultado, Boca se subió a lo más alto de la Tabla Anual con 54 unidades. Le sacó dos unidades a Independiente Rivadavia, que todavía debe jugar su partido.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
85 minutos: Boca Juniors agotó ventanas de cambios
Rodrigo Bacidalupe por Leonel Flores.
76 minutos: tercera modificación en Boca Juniors
Enner Valencia ingresó por Miguel Merentiel.
71 minutos: segundo cambio en Boca Juniors
Carlos Palacios reemplazó a Ángel Romero.
68 minutos: Talleres llegó al arco por primera vez en el complemento
Mateo Cáceres sacudió un derechazo rasante, que se fue cerca del arco de Álvaro Montero.
59 minutos: Ascacíbar aprovechó los espacios y casi llega el segundo
El remate de primera en la puerta del área del ex hombre de Estudiantes de La Plata se marchó a centímetros del palo derecho de Unsain.
58 minutos: Talleres se arriesga en La Boca
Federico Fattori dejó la mitad de la cancha y, en su lugar, ingresó el centrodelantero Valentín Dávila.
48 MINUTOS: ¡GOLAZO DE BOCA JUNIORS!
Leonel Flores encaró a su marcador desde la banda izquierda hacia el vértice del área y metió un terrible derechazo al palo más lejano de Ezequiel Unsain para sellar la remontada.
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46 minutos: Merentiel acarició su doblete
La Bestia atacó un córner con un tacazo, pero Unsain alcanzó a despejar la lujosa definición.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Boca Juniors: Dylan Gorosito por Leandro Lozano.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A TALLERES!
El tiro de Agustín Álvarez Martínez fue rechazado por el caño derecho de Montero.
37 MINUTOS: ¡NUEVA ATAJADA DE UNSAIN!
El ex Defensa y Justicia reapareció para impedir el gol de Ayrton Costa.
33 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE UNSAIN PARA MANTENER EL EMPATE!
El disparo de Leonel Flores fue rechazado por el arquero a un costado.
26 minutos: el gol de Merentiel despertó a Boca
Luego de un mal comienzo, el Xeneize mostró otra cara tras la igualdad y tomó las riendas del partido frente a su público.
16 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
El Xeneize recuperó una pelota en campo rival e inició un ataque rápido concluido por Miguel Merentiel con un derechazo a la red.
RÁPIDAMENTE, MERENTIEL LO EMPATÓ PARA BOCA La Bestia abrió el pie y definió muy bien ante Unsain para poner el 1-1 ante Talleres. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports https://t.co/T7vC6zYlmy— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 17, 2026
15 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR VOLADA DE MONTERO!
El arquero despejó a puro reflejo una chilena de Agustín Álvarez Martínez. La jugada fue invalidada por fuera de juego, pero si terminaba en gol se tendría que haber chequeado la posición del hombre de Talleres.
10 MINUTOS: ¡GOL DE TALLERES!
Matías Galarza aprovechó la pasividad defensiva de Boca para conducir sin marca en el último tercio de la cancha y ejecutó un tremendo derechazo para vencer a Álvaro Montero.
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2 minutos: el primer avance fue de Talleres
Rick sacudió un remate frontal a distancia que se perdió muy desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Ángel Romero; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.