Vacaciones 2026 tras la reforma laboral: cuántos días corresponden y qué cambia

Las vacaciones 2026 incorporan nuevas posibilidades para dividir los días de descanso y acordar fechas fuera del período habitual. La reforma laboral mantuvo la cantidad de jornadas según la antigüedad. Cómo se calculan los pagos y qué sucede ante una enfermedad.
Las vacaciones 2026 tras la reforma laboral incorporaron nuevas alternativas para organizar el descanso anual de los trabajadores en Argentina, aunque mantuvieron sin modificaciones la cantidad de días correspondientes según la antigüedad. Entre las principales novedades se destacaron la posibilidad de fraccionar las licencias y acordar fechas fuera del período tradicional.
Con la proximidad del verano, las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo volvieron a cobrar relevancia para empleados y empleadores. La normativa estableció condiciones para distribuir los días disponibles, comunicar las fechas de descanso y garantizar el pago correspondiente.
Uno de los aspectos centrales fue que las modificaciones no redujeron los días de vacaciones establecidos por ley. La duración continuó dependiendo de los años trabajados, mientras que las nuevas alternativas de organización requirieron acuerdos entre ambas partes.
Cómo se pueden dividir las vacaciones
La reforma laboral habilitó la posibilidad de fraccionar las vacaciones en diferentes períodos, siempre que cada tramo tuviera una duración mínima de siete días corridos. Esta modalidad permitió distribuir el descanso durante distintos momentos del año.
Por ejemplo, un trabajador con 14 días disponibles pudo acordar dos períodos de siete días. Quienes contaran con 21 días tuvieron la posibilidad de distribuirlos en dos semanas y una semana adicional.
Sin embargo, el fraccionamiento no fue automático ni pudo imponerse unilateralmente. Tanto el empleador como el trabajador debieron prestar conformidad para establecer una distribución diferente del descanso anual.
En qué fechas se pueden tomar las vacaciones
La Ley de Contrato de Trabajo mantuvo como período general para otorgar vacaciones el comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, las nuevas disposiciones contemplaron acuerdos para establecer fechas fuera de ese intervalo.
Como regla general, el empleador debió comunicar por escrito el comienzo de las vacaciones con una anticipación mínima de 30 días, aunque los convenios colectivos pudieron establecer condiciones diferentes.
Además, cuando las licencias no se otorgaron simultáneamente a todo el personal, la normativa garantizó que cada trabajador pudiera disfrutar sus vacaciones durante el verano al menos una vez cada tres años.
Cuántos días de vacaciones corresponden en 2026
La reforma laboral mantuvo la escala de días de vacaciones según la antigüedad. Para determinar el período correspondiente, se tomó como referencia la antigüedad que el trabajador alcanzaría al 31 de diciembre del año respectivo.
La distribución establecida fue la siguiente:
-Hasta 5 años: 14 días corridos.
-Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos.
-Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos.
-Más de 20 años: 35 días corridos.
Para acceder al período completo, el trabajador debió haber prestado servicios durante al menos la mitad de los días hábiles del año. Cuando no se cumplió ese requisito, correspondió una licencia proporcional equivalente a un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo.
Qué sucede si el trabajador se enferma durante las vacaciones
La normativa también contempló situaciones en las que una enfermedad impidió continuar con el descanso anual. En esos casos, el empleado debió informar oportunamente su estado de salud y permitir los controles médicos correspondientes.
Cuando la enfermedad justificó la interrupción de las vacaciones, los días pendientes debieron reprogramarse conforme a las condiciones legales aplicables.
Por ese motivo, resultó fundamental comunicar la situación al empleador y presentar la documentación necesaria para respaldar la imposibilidad de continuar con la licencia.
Cómo se calcula el pago de las vacaciones
Para los trabajadores mensualizados, la remuneración correspondiente a las vacaciones se calculó dividiendo el sueldo mensual por 25 y multiplicando el resultado por la cantidad de días de descanso. Por ejemplo, para un empleado con un salario mensual de $1.500.000 y 14 días de vacaciones, el cálculo fue el siguiente:
Ejemplo de liquidación de vacaciones:
-Sueldo mensual: $1.500.000
-Valor diario ($1.500.000 ÷ 25): $60.000
-Días de vacaciones: 14
-Importe por vacaciones: $840.000
El monto correspondió al período de licencia, antes de considerar otros conceptos salariales aplicables. Para quienes percibieron remuneraciones variables, se establecieron criterios particulares de liquidación.
La legislación dispuso que el pago de las vacaciones debía efectuarse al inicio del período de descanso, sin esperar la fecha habitual de cobro del salario.
¿Se pueden acumular las vacaciones o cambiarlas por dinero?
La Ley de Contrato de Trabajo permitió acumular hasta un tercio del período de vacaciones inmediatamente anterior, siempre que existiera acuerdo entre el empleador y el trabajador.
Sin embargo, los días de descanso no pudieron reemplazarse libremente por dinero mientras continuara vigente la relación laboral.
En caso de finalizar el vínculo laboral, correspondió liquidar una compensación por las vacaciones proporcionales no gozadas. De esta manera, el régimen mantuvo el derecho al descanso anual y amplió las posibilidades de organización mediante acuerdos entre las partes.