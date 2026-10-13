Viaje a Punta Cana: ofrecen siete noches all inclusive, financiación y descuentos especiales

El viaje a Punta Cana se presentó como una de las propuestas turísticas para disfrutar de las vacaciones de verano de 2027. Juan Pablo Gauna, coordinador de viajes de Paraná Tur, visitó el programa GPS de Elonce y brindó detalles del paquete que partirá el próximo 5 de enero, con siete noches de alojamiento, modalidad all inclusive, vuelos desde Rosario y acompañamiento de un coordinador durante toda la estadía.

La iniciativa estuvo dirigida a familias, parejas, grupos de amigos y personas que deseen viajar solas. Entre sus principales características, la empresa destacó la posibilidad de reservar con una seña de 500 dólares, acceder a financiación y obtener un descuento especial de 100 dólares para quienes mencionen la palabra “GPS” al momento de contratar el servicio.

Gauna explicó que conocía personalmente el destino, debido a que había participado de una experiencia similar organizada por la agencia. “Tuvimos la suerte de viajar en el 2024, una salida propia de la empresa, similar a esta que vamos a ofrecer ahora”, relató.

Qué incluye el viaje a Punta Cana

El coordinador detalló las características del paquete turístico y las comodidades previstas para los pasajeros. “Tenemos la propuesta de Punta Cana el 5 de enero, una salida propia de la empresa, operada por la empresa”, señaló.

La propuesta contempló siete noches de alojamiento en el hotel Ocean Blue, un establecimiento de cinco estrellas, bajo el régimen all inclusive. También incluyó los vuelos desde Rosario, equipaje despachado de 23 kilogramos, equipaje de mano, seguro médico y coordinación durante el recorrido.

“Sale con coordinador propio de la empresa desde Rosario. Los vuelos son desde Rosario y tenemos, por supuesto, salida de Paraná y Santa Fe, con pasajeros de todos lados”, explicó Gauna, quien confirmó que acompañará personalmente al grupo durante la estadía.

Descuento especial para los televidentes de Elonce

Uno de los anuncios más destacados de la entrevista estuvo relacionado con un beneficio exclusivo para quienes conocieran la propuesta a través del programa GPS.

“Toda persona que nombre la palabra GPS va a tener un descuento de 100 dólares para este viaje”, expresó el representante de Paraná Tur. Posteriormente, confirmó que el beneficio estaría disponible durante los próximos 15 días.

En relación con las condiciones de contratación, Gauna indicó que el precio informado para el paquete fue de 2.930 dólares y que la empresa ofrecía alternativas de financiación. “Tenemos amplia financiación, el precio final es 2930. Se pueden acercar a la agencia o consultar por las líneas de teléfono, también por Instagram o Facebook, y les damos toda la información”, manifestó.

Playas, piscinas y entretenimiento durante la estadía

Además de las playas de aguas turquesas, el destino ofreció diferentes actividades recreativas y propuestas de entretenimiento. El hotel seleccionado cuenta con piscinas, bares, espacios gastronómicos y alternativas nocturnas para los huéspedes.

“Es un destino que se presta para pasarla bien, para disfrutar, relajarse y descansar”, destacó Gauna al referirse a las posibilidades que ofrece Punta Cana para diferentes perfiles de viajeros.

El paquete también incorporó una visita a Coco Bongo, un reconocido espacio de entretenimiento nocturno que combina espectáculos musicales, presentaciones artísticas y shows. Entre las excursiones adicionales que podían realizarse, el coordinador mencionó Isla Saona y los recorridos en vehículos tipo buggy, que incluyen una visita a un cenote.

Requisitos para viajar y recomendaciones

Durante la entrevista, Gauna aclaró que los argentinos no necesitaban una visa turística para ingresar a República Dominicana en las condiciones habituales de este tipo de viaje, aunque sí debían contar con pasaporte vigente.

Respecto de los gastos durante la estadía, explicó que el régimen all inclusive permitía disfrutar de las comidas y bebidas del establecimiento sin tener que abonarlas por separado. Por ese motivo, recomendó llevar dólares principalmente para excursiones opcionales y gastos personales.

“Uno tiene que pensar solamente en las excursiones si quiere gastar algo, porque al tener todo incluido las comidas en el propio hotel, no hace falta nada más”, sostuvo.

Finalmente, el coordinador resaltó la importancia del acompañamiento personalizado durante todo el viaje. “Mi función es hacer que todo salga bien, que toda persona esté contenta y no le falte nada, hacer que se cumplan los servicios y que la persona se sienta cómoda realmente”, expresó.