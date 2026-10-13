Cuándo es el próximo feriado tras el fin de semana largo de octubre: las fechas que quedan en 2026

Próximos feriados en Argentina. El próximo feriado tras el fin de semana largo de octubre está previsto para noviembre, según el calendario difundido para el último tramo de 2026. Luego del descanso correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los argentinos comenzaron a consultar cuáles serán las próximas fechas disponibles para organizar viajes, escapadas turísticas y actividades familiares.

De acuerdo con la información proporcionada, el lunes 9 de noviembre fue señalado como una jornada de descanso extraordinaria en todo el país, con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina. La fecha permitiría conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9.

El calendario también contempla el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. En el cronograma difundido, la jornada de descanso aparece trasladada al lunes 23, lo que generaría otro fin de semana extendido.

Qué feriados quedan en noviembre y diciembre

Para los últimos dos meses de 2026, el cronograma informado incluye las siguientes fechas:

Lunes 9 de noviembre: feriado extraordinario anunciado por la visita del papa León XIV.

Lunes 23 de noviembre: descanso por el Día de la Soberanía Nacional, según el calendario proporcionado.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

De esta manera, noviembre concentraría dos oportunidades de descanso extendido, mientras que diciembre ofrecería otras dos jornadas festivas nacionales.

En particular, Navidad caerá viernes, por lo que permitirá un fin de semana de tres días para quienes habitualmente no trabajan los sábados y domingos.

Feriados especiales por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, motivó la declaración de jornadas especiales de descanso en determinadas jurisdicciones del país.

El Decreto 1103/2026 estableció que el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En tanto, el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

En Entre Ríos, el feriado nacional del lunes 9 de noviembre permitirá disfrutar de un fin de semana largo. Posteriormente, el descanso por el Día de la Soberanía Nacional y las celebraciones de diciembre completarán las oportunidades para organizar actividades antes de finalizar 2026.