Aumento para bancarios: el sueldo inicial superó los $2,6 millones y habrá un bono de $2,2 millones

La Asociación Bancaria confirmó un aumento salarial del 1,9% correspondiente a septiembre. El sueldo inicial alcanzó los $2.626.346,89, mientras que el pago mínimo por el Día del Bancario superó los $2,2 millones. El acuerdo contempló nuevas actualizaciones hasta diciembre.
El aumento salarial para bancarios quedó confirmado luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera la inflación de septiembre, que fue del 1,9%. La Asociación Bancaria informó que la actualización se aplicó automáticamente sobre las remuneraciones del sector y elevó el salario inicial a $2.626.346,89, incluyendo la participación en las ganancias.
La actualización comprendió todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanzó a los adicionales establecidos por convenio y aquellos acordados fuera de ese marco.
Con este incremento, los salarios bancarios acumularon una suba del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026, tomando como referencia los haberes de diciembre del año pasado. El porcentaje coincidió con la inflación acumulada durante ese período.
Cuánto cobrará un empleado bancario con el nuevo aumento
Según los valores difundidos por el sindicato, el salario inicial de un trabajador bancario quedó conformado por un básico de $2.552.560,34, al que se sumaron $73.786,55 en concepto de participación en las ganancias, conocido como ROE.
De esta manera, la remuneración inicial bruta alcanzó los $2.626.346,89 para la primera categoría, correspondiente a quienes recién ingresaron a la actividad. A ese monto pudieron agregarse otros conceptos, como títulos, presentismo y arqueo de caja, según las funciones y condiciones laborales de cada empleado.
El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó el resultado de la negociación. "Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", afirmó.
Bono por el Día del Bancario: cuánto se pagará en noviembre
Además de la actualización salarial, el gremio confirmó el monto correspondiente al Día del Bancario, que se celebrará el próximo 6 de noviembre.
El beneficio quedó establecido en un mínimo de $2.275.519,25 para los trabajadores de la categoría inicial, aunque el importe podrá variar según la categoría y las condiciones particulares de cada empleado.
Desde la conducción sindical precisaron que este pago deberá liquidarse antes del 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora el día de los trabajadores de la actividad bancaria.