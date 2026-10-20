Malvinas: encontraron placas y homenajes vandalizados fuera del Cementerio de Darwin

Placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos muertos en Malvinas aparecieron vandalizados y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin. Los objetos estaban acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca y a espaldas de la Cruz Mayor.

Entre las ofrendas había piezas de cerámica rotas, pulseras, listones deteriorados y placas de metal. Una de ellas llevaba la inscripción “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une” y había sido colocada en abril de 2026 por una emisora de esa ciudad.

El hallazgo fue registrado por Samuel Rojas Terán, periodista de Teletrece de Chile, durante una visita al archipiélago a principios de octubre, según publicó Infobae. El cronista señaló que todavía quedaban restos de pegamento en los marcos donde habían estado adheridas las placas al pie de la cruz.

Qué contó el periodista que filmó las ofrendas

En su informe, Rojas Terán vinculó el retiro de los homenajes con sus inscripciones: “Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá”.

Luego, en una entrevista con radio Rivadavia, precisó: “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”. También indicó que algunas tenían fechas recientes, correspondientes a este año.

Hasta el momento no se determinó quién retiró las ofrendas ni bajo qué instrucción. Según el informe, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos realiza el mantenimiento del cementerio.

Durante la visita, empleados de esa firma estaban pintando rejas y emparejando el terreno. El periodista no obtuvo de ellos información sobre el destino de las placas que encontró fuera del predio.

Un lugar de homenaje a los soldados argentinos

El Cementerio de Darwin fue construido en 1983, por orden de las autoridades británicas y bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo. Allí fueron trasladados los cuerpos de soldados argentinos que estaban dispersos en los campos de batalla de Malvinas.

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del lugar y, con el apoyo de Eduardo Eurnekian, impulsó una reconstrucción entre 2001 y 2004. Los trabajos incluyeron nuevas cruces y lápidas, además de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en la guerra.

"Cementerio de Darwin": Por las placas en homenaje a soldados argentinos que fueron arrojadas junto al cementerio de las Islas Malvinas https://t.co/FzJbCsSy6z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 20, 2026

En 2008, el Gobierno argentino declaró al cementerio Lugar Histórico Nacional. El sitio recibe a familiares, excombatientes y delegaciones que dejan flores, cartas y otros recuerdos en homenaje a los soldados.

El trabajo para identificar a los caídos

Durante décadas, numerosas sepulturas conservaron la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2017, un acuerdo entre la Argentina y el Reino Unido, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, permitió iniciar el trabajo forense para recuperar sus identidades.

Un equipo de especialistas de seis países analizó restos y tomó muestras de ADN. Esa primera etapa permitió identificar a 115 soldados, mientras que una segunda fase, realizada en 2021, sumó nuevas identificaciones. Según la información publicada, todavía permanecen siete combatientes sin identificar.