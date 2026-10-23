Una ola gigante arrastró a un periodista mientras transmitía en vivo: el video

Un periodista español y una camarógrafa fueron sorprendidos por una enorme ola durante una transmisión en vivo sobre un temporal. El agua superó un muro de contención y obligó a interrumpir la cobertura.
Un periodista fue sorprendido y arrastrado por una ola gigante mientras realizaba una transmisión en vivo desde la costa vasca, en España. El episodio ocurrió este jueves 22 de octubre, cuando Sergio Ovejero informaba sobre el avance de un temporal marítimo en la localidad de Ondarroa, en Bizkaia. La fuerza del agua también alcanzó a la camarógrafa que lo acompañaba y obligó a interrumpir abruptamente la cobertura televisiva.
El incidente se produjo durante una salida en directo para el programa Euskadi Quédate, de la emisora EITB. El cronista se encontraba sobre un paseo marítimo, detrás de un muro de protección, mientras explicaba cómo se esperaba que aumentara la intensidad del oleaje en las siguientes horas.
En ese momento, una enorme ola superó la barrera de contención y cubrió completamente al periodista y a su compañera, identificada como Raquel. La transmisión se cortó de inmediato y las cámaras del estudio mostraron la reacción de sorpresa del conductor Odei Esnaola, quien quedó visiblemente impactado por lo sucedido.
Lo que acaba de ocurrir en #EuskadiQuedate . Vaya susto #EnDirecto #Television https://t.co/1HzYkYPYHK— Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 22, 2026
La reacción del conductor tras la interrupción
Luego del inesperado episodio, el presentador intentó continuar con el programa mientras aguardaba información sobre el estado de sus compañeros.
“Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien”, expresó Esnaola durante la emisión, ante la incertidumbre que generó la interrupción de la comunicación.
Minutos después, el conductor confirmó que ambos integrantes del equipo se encontraban fuera de peligro. “Importante, tanto Sergio como Raquel están bien”, aseguró a través de su cuenta de X, donde llevó tranquilidad a los espectadores.
Las imágenes generaron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrollaba la cobertura. Algunos usuarios se preguntaron si era necesario permanecer tan cerca del mar durante un episodio de fuerte oleaje.
Ante estas críticas, desde el programa aclararon que al momento del incidente no existía una advertencia meteorológica vigente por oleaje y que el equipo no había ingresado en ninguna zona restringida.
“Hoy, 22 de octubre, no había ningún aviso por oleaje, ni se había traspasado ninguna zona prohibida o barrera”, explicaron desde la producción.
Asimismo, precisaron que la advertencia a la que hacía referencia el periodista durante su informe correspondía al día siguiente, cuando se esperaba un empeoramiento de las condiciones marítimas.