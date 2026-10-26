UNICEF estimó que 20 millones de jóvenes sufrieron abusos sexuales facilitados por tecnología

UNICEF estimó que 20 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años sufrieron al menos una forma de explotación o abusos sexuales facilitados por la tecnología en un año, en los 21 países estudiados. El organismo advirtió que estas situaciones pueden ocurrir en redes sociales, videojuegos y otros espacios digitales de uso cotidiano.

En los cuatro países de América Latina y el Caribe incluidos en la investigación, el 18% de los adolescentes que utilizan Internet manifestó haber atravesado estas experiencias. El porcentaje equivale a casi uno de cada cinco y corresponde a los países relevados, no a toda la región.

Los resultados forman parte del informe Through Children’s Eyes, desarrollado junto con INTERPOL y ECPAT International. La investigación reunió encuestas a aproximadamente 21.000 adolescentes usuarios de Internet y entrevistas en profundidad con cien jóvenes que sufrieron situaciones de abuso durante su infancia.

Los riesgos identificados en redes y aplicaciones

El trabajo contempla la exposición no deseada a contenido sexual, las solicitudes de conversaciones o imágenes íntimas y la difusión de fotografías sin consentimiento. También advierte sobre el grooming, la sextorsión y la creación de imágenes sexuales falsas mediante inteligencia artificial.

Según UNICEF, más de la mitad de las situaciones relevadas ocurrió en plataformas de redes sociales. El organismo señaló que los responsables de los abusos sexuales también pueden ser personas conocidas por los niños, incluidos integrantes de su entorno cercano.

Roberto Benes, director regional para América Latina y el Caribe, advirtió que casi la mitad de los afectados no contó lo sucedido. Esa falta de comunicación dificulta tanto dimensionar el problema como ofrecer acompañamiento y activar mecanismos de protección.

Cómo acompañar y proteger a los chicos

La guía de UNICEF para familias propone reconocer estas situaciones y generar espacios donde los chicos puedan hablar sobre lo que les ocurre mientras juegan, conversan o utilizan redes sociales. La escucha sin culpabilizar es una de las recomendaciones centrales.

Si un niño o adolescente cuenta una experiencia de abuso, el acompañamiento debe centrarse en brindarle apoyo y ayudarlo a buscar asistencia. La responsabilidad por la violencia corresponde a quien la ejerce, no a la víctima.

La prevención también requiere atender los contactos que generan incomodidad, las presiones para compartir imágenes y las amenazas de difusión. El organismo plantea fortalecer entornos de confianza entre familias, escuelas y comunidades para que los chicos puedan pedir ayuda.

El papel de las plataformas y los gobiernos

UNICEF reclamó a las empresas tecnológicas plataformas más seguras, mayor protección de la privacidad y mecanismos eficaces para denunciar abusos sexuales contra niños. El planteo incluye respuestas que permitan actuar ante situaciones de riesgo.

Para los gobiernos, la recomendación es garantizar sistemas confiables de denuncia y asistencia e invertir en servicios de protección. La investigación también recoge pedidos de adolescentes para contar con herramientas adaptadas a sus edades y protocolos claros ante emergencias.

Benes sostuvo que el abordaje debe involucrar al conjunto de la sociedad. “Todos debemos esforzarnos más por proteger a la infancia en línea”, expresó al señalar la necesidad de reforzar el apoyo a las víctimas y la seguridad en los espacios digitales.