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Sociedad El empresario argentino camino a la beatificación

Quién fue Enrique Shaw, el empresario que destacó León XIV y está camino a ser beato

Durante su visita a Argentina, el papa León XIV destacó la figura de Enrique Shaw, un empresario que promovió los valores cristianos en el ámbito laboral. La Iglesia reconoció un milagro atribuido a su intercesión y avanza su proceso de beatificación.

10 de Noviembre de 2026
Quién fue Enrique Shaw, el empresario que destacó León XIV
Quién fue Enrique Shaw, el empresario que destacó León XIV

Durante su visita a Argentina, el papa León XIV destacó la figura de Enrique Shaw, un empresario que promovió los valores cristianos en el ámbito laboral. La Iglesia reconoció un milagro atribuido a su intercesión y avanza su proceso de beatificación.

El papa León XIV destacó la figura de Enrique Shaw, un empresario argentino que se encuentra en camino a la beatificación, durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El Pontífice resaltó su compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia y su concepción de las empresas como comunidades de personas, más allá de sus objetivos económicos.

 

Durante su discurso ante representantes de movimientos sociales, sindicatos y directivos empresariales, el Sumo Pontífice recordó el legado de Shaw, quien dedicó gran parte de su vida a promover los valores cristianos en el ámbito laboral, publicó Noticias Argentinas.

 

“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina Social de la Iglesia”, expresó León XIV.

El mensaje de León XIV sobre Enrique Shaw

 

El Papa destacó que Shaw entendía la actividad empresarial como una responsabilidad social y consideraba fundamental el bienestar de los trabajadores.

 

En ese sentido, señaló que el futuro beato “entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

 

León XIV también recordó que Shaw contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Argentina, institución donde se desarrolló el encuentro y donde se estudiaron sus ideas sobre la relación entre el trabajo, la economía y la fe.

 

“Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor, principalmente mediante la acción de cada empresario cristiano en su propia esfera”, citó el Pontífice al recuperar las palabras del empresario.

Quién fue Enrique Shaw y cómo desarrolló su carrera

 

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, aunque se trasladó a Argentina junto con sus padres cuando tenía dos años. Realizó sus estudios en el colegio La Salle y posteriormente inició una carrera en la Armada Argentina.

 

En 1943 se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos. Su formación religiosa y su interés por las cuestiones sociales influyeron en las decisiones que tomó durante su trayectoria profesional.

 

Aunque inicialmente había considerado convertirse en obrero para desarrollar su vocación apostólica, un sacerdote lo alentó a llevar los principios del Evangelio al ámbito empresarial.

 

De esa manera, ingresó a Cristalerías Rigolleau, donde llegó a desempeñarse como director ejecutivo. Desde esa posición impulsó una visión de la actividad industrial que buscaba integrar la producción económica con el respeto por la dignidad de los trabajadores.

Su participación en organizaciones católicas

 

Shaw fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una institución dedicada a promover los valores de la Doctrina Social de la Iglesia entre empresarios y directivos.

 

También participó en la Acción Católica y en el Movimiento Familiar Cristiano, espacios desde los cuales desarrolló distintas iniciativas vinculadas con la evangelización y el compromiso social.

 

Su pensamiento se centró en la idea de que la actividad profesional podía convertirse en una forma de servicio a los demás. Para Shaw, la empresa debía contribuir al desarrollo de sus integrantes y no limitarse a la obtención de beneficios económicos.

 

En 1957 le diagnosticaron cáncer de piel. A pesar de la enfermedad, continuó con sus actividades empresariales y religiosas hasta que su estado de salud se agravó.

 

Falleció en 1962, a los 41 años, dejando una trayectoria que posteriormente fue reconocida por distintas instituciones católicas.

El milagro que permitió avanzar hacia la beatificación

 

La Iglesia católica inició el proceso para reconocer la santidad de Enrique Shaw a partir de su trayectoria religiosa y social. Según los antecedentes difundidos, las primeras gestiones comenzaron en 1967 y tuvieron un avance importante en 2001, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, abrió la fase diocesana de la causa.

 

Posteriormente, durante su pontificado, Francisco lo declaró Venerable Siervo de Dios, un reconocimiento a sus virtudes cristianas que constituyó una etapa fundamental del proceso.

 

En 2025, el papa León XIV aprobó un decreto que reconoció un milagro atribuido a la intercesión de Shaw, lo que permitió avanzar hacia su beatificación.

 

El caso correspondió a la recuperación de un niño de cinco años que había sufrido un grave traumatismo de cráneo en 2015, después de recibir una patada de un caballo en la cabeza.

 

La recuperación de un niño de cinco años

 

Tras el accidente, el menor debió atravesar varias intervenciones quirúrgicas y permaneció internado en estado grave. Su familia, vinculada con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, comenzó a rezar y pidió la intercesión de Enrique Shaw por su recuperación.

 

Según los antecedentes de la causa religiosa, el niño experimentó una mejoría considerada médicamente inexplicable y logró recuperarse sin secuelas cognitivas.

 

La Iglesia evaluó el caso y reconoció la curación como un milagro atribuido a la intercesión del empresario, un requisito necesario para avanzar en su beatificación.

 

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