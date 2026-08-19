Monteoliva reconoció un aumento de suicidios en las Fuerzas: "Se incrementaron en el país"

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios dentro de las Fuerzas aumentaron un 30% durante 2025 respecto de 2024.

En declaraciones radiales, la funcionaria aseguró que la situación forma parte de las preocupaciones de su cartera y explicó que se intensificaron las políticas de acompañamiento vinculadas con la salud mental.

"Se incrementaron los suicidios de las fuerzas, sí, pero se incrementaron los suicidios en el país" Alejandra Monteoliva dijo que "las fuerzas federales no escapan a esa realidad" y aseguró que "en 2025 hubo un 30% más que en el 2024". pic.twitter.com/lB7ZHyOrX4 — Corta (@somoscorta) August 19, 2026

”, afirmó Monteoliva.

El aumento de los casos

La ministra vinculó lo ocurrido dentro de las Fuerzas con un crecimiento de los suicidios que, según señaló, también se produjo en el conjunto de la sociedad argentina.

“La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes”, indicó.

Monteoliva recordó además que una década atrás, cuando estaba al frente de la Dirección Nacional de Estadística Criminal, se contabilizaban alrededor de 2.300 suicidios anuales. “Hoy estamos en 5.300. Es decir, que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y se incrementaron los suicidios en la sociedad”, sostuvo.

Salud mental y acompañamiento

Frente a la situación, la ministra explicó que el Gobierno realizó un análisis de los casos y reforzó las herramientas destinadas al personal.

“Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo”, manifestó.

La funcionaria agregó que la problemática fue incorporada dentro de las políticas de bienestar de las Fuerzas. “Es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías, que son una escucha directa”, señaló.

El endeudamiento de los efectivos

Monteoliva reconoció además que el análisis detectó problemas de endeudamiento entre integrantes de las Fuerzas y vinculó esa situación económica con algunos de los casos.

La ministra afirmó que desde hace tiempo trabajan en medidas relacionadas con “cuestiones de ayudas financieras”, debido a que existen “niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas”.

“Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”, explicó.

Buscan medidas para dar “un alivio”

La funcionaria también se refirió a la situación salarial del personal de las Fuerzas. Indicó que trabaja junto con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en conversaciones con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para encontrar alternativas.

“Explicamos lo que estamos haciendo porque queremos que nuestros efectivos lo sepan. Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio”, anticipó.

Finalmente, Monteoliva admitió que las posibilidades de mejorar los ingresos están condicionadas por las decisiones económicas del Gobierno. “Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico”, concluyó.