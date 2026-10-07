Confirmaron la fecha del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Boca vs. River ya tiene día y horario para una nueva edición del Superclásico. El encuentro se disputará el domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Boca vs. River se jugará el domingo 1° de noviembre a las 15 en La Bombonera, de acuerdo con la programación informada para la fecha 15 del Torneo Clausura. El Superclásico llegará en la recta final de la competencia y tendrá como local al Xeneize. La programación oficial de la Liga Profesional ubica el encuentro entre ambos equipos el domingo 1° de noviembre en el estadio Alberto J. Armando.
El duelo volverá a reunir a los dos equipos más convocantes del fútbol argentino en un tramo decisivo de la temporada, cuando restarán pocas jornadas para determinar las posiciones definitivas del campeonato.
Además de la importancia propia del Superclásico, el encuentro tendrá incidencia en la tabla anual, que durante 2026 también resulta determinante para las competencias de la temporada. La Liga Profesional estableció para este año los torneos Apertura y Clausura y un Campeón de Liga definido por el equipo que acumule más puntos en la Tabla General Anual.
Boca y River, cara a cara en la fecha 15
El encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura tendrá al Xeneize como local. El calendario oficial contempla el Superclásico como uno de los interzonales de la competencia.
Antes del choque entre ambos, Boca y River tendrán otros compromisos importantes en el calendario. La jornada anterior está prevista para el domingo 25 de octubre, cuando los dos grandes volverán a afrontar partidos de peso.
Boca visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América desde las 17, mientras que River recibirá a Racing en el Monumental a partir de las 19.15.
La Bombonera recibirá el Superclásico
De esta manera, una semana después de esos compromisos llegará uno de los partidos más esperados del calendario argentino. Boca recibirá a River el domingo 1° de noviembre desde las 15, en un duelo que concentrará buena parte de la atención de la fecha.
El partido se disputará en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, donde el Xeneize tendrá la localía en esta edición del clásico. El calendario publicado por la Liga Profesional confirma además que ambos conjuntos compiten en zonas diferentes y se cruzarán en el interzonal.